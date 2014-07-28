Faceless
Зачет принят большинством.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:05
Faceless
Зачет принят большинством.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:09
Прикольно.Для меня актуально на 3 или 6 мес.Примерные курсы взяты адекватно.На разные случаи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
С 3 июня в силу вступят изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками Украины, внесенные Постановлением Национального банка № 62. Согласно этому постановлению, банки должны тщательно проверять своих клиентов и изучать их деятельность, чтобы предотвратить отмывание денег и фиктивные финансовые операции.
Поэтому для субъектов хозяйствования при снятии наличных в банке могут попросить документ, который бы подтверждал необходимость такой операции, например, закупочный акт, ведомость, кредитный договор, договор поставки, транспортировки, хранения и т.д., на основании которых производятся наличные расчеты. Злоупотреблять этой возможностью банки не смогут, но если заметят подозрительную деятельность субъекта хозяйствования, то вполне могут попросить вышеупомянутые документы.
Напомним, что субъектами хозяйствования могут быть различные предприятия, союзы, ассоциации, предприниматели и все, кто осуществляют какую-либо деятельность и получают от этого прибыль.
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