Faceless
Зачет принят большинством.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:05
Faceless
Зачет принят большинством.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:09
Прикольно.Для меня актуально на 3 или 6 мес.Примерные курсы взяты адекватно.На разные случаи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
С 3 июня в силу вступят изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками Украины, внесенные Постановлением Национального банка № 62. Согласно этому постановлению, банки должны тщательно проверять своих клиентов и изучать их деятельность, чтобы предотвратить отмывание денег и фиктивные финансовые операции.
Поэтому для субъектов хозяйствования при снятии наличных в банке могут попросить документ, который бы подтверждал необходимость такой операции, например, закупочный акт, ведомость, кредитный договор, договор поставки, транспортировки, хранения и т.д., на основании которых производятся наличные расчеты. Злоупотреблять этой возможностью банки не смогут, но если заметят подозрительную деятельность субъекта хозяйствования, то вполне могут попросить вышеупомянутые документы.
Напомним, что субъектами хозяйствования могут быть различные предприятия, союзы, ассоциации, предприниматели и все, кто осуществляют какую-либо деятельность и получают от этого прибыль.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45
В Канаді державна допомога (так звана Велфера) для всіх, хто не має змоги / не хоче працювати десь 700-800 канадських доларів в місяць (або 14000-16000грн), в рік відповідно 8400-9600долярів або 168000-192000грн - якщо неполіткорректно - фактично це виплати бомжам.
В Україні, якщо взяти середню зарплату по країні, то 14000-16000грн - це Київ, і ще не у всіх (в когось в нафтогазі мільйони, а в когось 8-10тис), а по Україні то взагалі шалені гроші, але... в порівнянні з Канадою, це як допомога по безробіттю для канадських бомжів. Тобто середня зарплата по Києву - це як середня допомога канадським бомжам.
В Україні принесеш в банк 150000грн - і зразу питання: де взяв. Ну що тут сказати, хіба що отримував як бомж у Канаді. Загалом, задавати такі питання, де взяв 150000грн - це верх цинізму і банальне приниження українців до рівня канадських бомжів.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
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