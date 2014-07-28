Додано: Суб 08 чер, 2019 11:16

Vitl написав: prodigy написав: пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит



Проблема в том, что уже зная цифры или видя график всегда всё очень просто.А в жизни не так.Сдавая по 27,07 всегда грызёт мысль - а не 27,70 ли на горизонте.Так во всех инструментах.На крипте, например, тоже задним числом видишь, какие миллионы можно было срубить.А как попробуешь, так обязательно рынок тебя накажет.Только потом можно обходить минные поля этого рынка. Проблема в том, что уже зная цифры или видя график всегда всё очень просто.А в жизни не так.Сдавая по 27,07 всегда грызёт мысль - а не 27,70 ли на горизонте.Так во всех инструментах.На крипте, например, тоже задним числом видишь, какие миллионы можно было срубить.А как попробуешь, так обязательно рынок тебя накажет.Только потом можно обходить минные поля этого рынка.

ты 200% прав...но если бы я сдал во вторник по 27,07, то при росте курса-закинул бы на гривне депо (на месяц-два) и это дало бы курс безубытка 27,70+а это уже хороший шанс не уйти через 2 месяца в минусв стране конечно сложная ситуация с курсом и экономикой вообще, но НБУ делает свою работу нормально, да и кабмин не опустил рукилетом (до середины августа) сподиваюсь, что выше 28 гривна не рухнет...хотя исходя из цен , то 30+ давно пора