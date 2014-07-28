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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:57
знатно загоняют в гривну.
и ставочку оставили даже на прежнем уровне - какой подарок от государства
ну правильно - перед девалом так и нужно. пару лет плотненько уверовать людей в крепости и нерушимости актива.
А ракетонька вверх рано или поздно никуда не денется
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Alex2007
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:39
Этого и побаиваюсь (перестраховываюсь)! Возможность заработать пассивно 9% в валюте за три-четыре месяца неплохо, но не хочется расплачиваться за этот праздник жизни )))
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SAndriy1
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Додано: Суб 08 чер, 2019 09:19
SAndriy1 написав:
Этого и побаиваюсь (перестраховываюсь)! Возможность заработать пассивно 9% в валюте за три-четыре месяца неплохо, но не хочется расплачиваться за этот праздник жизни )))
на депозите можно заработать, а можно и ...нет
такие качели недельные, что не знаешь какой курс через месяц...
сейчас депозит (гривна) уступает качелям в существенно
пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08
сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит
месячный депозит в гривне на сумме 270800грн под 14% дает 2423грн (т.е в 2 раза меньше и за период в 4 раза дольше)
уже давал свой прогноз по курсу неделей раньше, что ожидаю нестабильного курса с хорошими качелями
п.с.во вторник пол-дня убил в Эпицентре...сдать по 27.07 я проморгал
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:00
prodigy написав:
пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит
Проблема в том, что уже зная цифры или видя график всегда всё очень просто.А в жизни не так.Сдавая по 27,07 всегда грызёт мысль - а не 27,70 ли на горизонте.Так во всех инструментах.На крипте, например, тоже задним числом видишь, какие миллионы можно было срубить.А как попробуешь, так обязательно рынок тебя накажет.Только потом можно обходить минные поля этого рынка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:16
Vitl написав: prodigy написав:
пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит
Проблема в том, что уже зная цифры или видя график всегда всё очень просто.А в жизни не так.Сдавая по 27,07 всегда грызёт мысль - а не 27,70 ли на горизонте.Так во всех инструментах.На крипте, например, тоже задним числом видишь, какие миллионы можно было срубить.А как попробуешь, так обязательно рынок тебя накажет.Только потом можно обходить минные поля этого рынка.
ты 200% прав...но если бы я сдал во вторник по 27,07, то при росте курса-закинул бы на гривне депо (на месяц-два) и это дало бы курс безубытка 27,70+
а это уже хороший шанс не уйти через 2 месяца в минус
в стране конечно сложная ситуация с курсом и экономикой вообще, но НБУ делает свою работу нормально, да и кабмин не опустил руки
летом (до середины августа) сподиваюсь, что выше 28 гривна не рухнет...
хотя исходя из цен , то 30+ давно пора
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Суб 08 чер, 2019 15:41
prodigy написав: Vitl написав: prodigy написав:
пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит
Проблема в том, что уже зная цифры или видя график всегда всё очень просто.А в жизни не так.Сдавая по 27,07 всегда грызёт мысль - а не 27,70 ли на горизонте.Так во всех инструментах.На крипте, например, тоже задним числом видишь, какие миллионы можно было срубить.А как попробуешь, так обязательно рынок тебя накажет.Только потом можно обходить минные поля этого рынка.
ты 200% прав...но если бы я сдал во вторник по 27,07, то при росте курса-закинул бы на гривне депо (на месяц-два) и это дало бы курс безубытка 27,70+
а это уже хороший шанс не уйти через 2 месяца в минус
в стране конечно сложная ситуация с курсом и экономикой вообще, но НБУ делает свою работу нормально, да и кабмин не опустил руки
летом (до середины августа) сподиваюсь, что выше 28 гривна не рухнет...
хотя исходя из цен , то 30+ давно пора
Если внимательно перечитать Ваш пост,то Vitl прав не на 200,а на 500%
" безубыток 27,70,грдепо 2мес,летом НАДЕЮСЬ не выше 28, 30+ ДАВНО ПОРА"
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THB
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:52
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Этого и побаиваюсь (перестраховываюсь)! Возможность заработать пассивно 9% в валюте за три-четыре месяца неплохо, но не хочется расплачиваться за этот праздник жизни )))
на депозите можно заработать, а можно и ...нет
такие качели недельные, что не знаешь какой курс через месяц...
сейчас депозит (гривна) уступает качелям в существенно
пример: во вторник 4 июня доллар можно было сдать по 27,07/08
сегодня доллар купить 26,60 на пачке 4700грн профит
месячный депозит в гривне на сумме 270800грн под 14% дает 2423грн (т.е в 2 раза меньше и за период в 4 раза дольше)
уже давал свой прогноз по курсу неделей раньше, что ожидаю нестабильного курса с хорошими качелями
п.с.во вторник пол-дня убил в Эпицентре...сдать по 27.07 я проморгал
Я ж не по тем делам))) попробовал с гривной: слил-депозит-откупил! Сработало - отлично! Бегать туда-сюда с пачкой или пятью не буду!
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SAndriy1
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:12
SAndriy1
тут дело спортивного интереса, это как ставки делать или в казино играть...
1-2к долл погоды никак не делают, но профит можно потратить на какие-то приятные вещи или отдых
я не настаиваю, еще 2 года назад даже об этом не думал сам
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:42
Ну що, "горешпекулянти" і всі кому потрібна грн і її нема звідки взяти крім продажу валюти, продавали валюту навіть в пятницю. Судячи з того, скільки викупив НБУ, бажаючих купувати було ЗНАЧНО менше за продавців. Це при тому, що ще тиждень з хвостиком взад ситуація була кардинально інакшою...
Чи буде ще кому продавати в понеділок чи таки всі бажаючі продали? Думаю, будуть. Щодо ОВДП, у вівторок мають купувати, тим більше, ставку НБУ залишив. Щодо тих, хто виходить чи захоче вийти, є думмка, що вкладатися будуть не у валюту а у вибори. Зїзди проходять, списки озвучуються. Активні, думаючі виїжджають на сезонні роботи, у відпустки. На місці ті, кого треба переконувати, купувати, агітувати, мобілізувати. Це не дешеве задоволення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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