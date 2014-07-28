Додано: Пон 10 чер, 2019 11:17

- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.Хде их брать.Никакие биткоины и рядом не стояли по волатильности с укр овощами.Огурцы от пятницы, например, сегодня в понедельник ровно в 2 раза дороже.В парикмахерских для лета стало пусто как то.Дык цены в 1,5-2 раза подняли.Им же нужны европейские зарплаты всем.Получается, что весь путь в Европу у нас сводится к ценам и тарифам.Остальные ценности побоку.На тротуарах нагажено, в подъездах бычками всё забросано, под окнами алконавты сидят до ночи(в лучшем случае)и т д.На что мы рассчитываем, кому мы нужны такие...Думаю, что не стоит ждать ничего лучшего ближайшие годы