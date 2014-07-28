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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1550155115521553
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Ну що, "горешпекулянти" і всі кому потрібна грн і її нема звідки взяти крім продажу валюти, продавали валюту навіть в пятницю.

Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01

Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова. :)
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:12

  Vitl написав:В парикмахерских для лета стало пусто как то.Дык цены в 1,5-2 раза подняли.Им же нужны европейские зарплаты всем.


Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.

А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))
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