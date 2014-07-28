Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01
Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова.
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:12
Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.
А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))
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