Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01
Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова.
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:12
Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.
А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.
писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.
попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.
у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.
ЗЫ
хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:44
Что значит попробуйте, как будто сравнивается хрен с лопатой. В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню. В прошлом году они пробовали, в этом пробуют, а я пробую покупать. Условия сравнения абсолютно одинаковые. Вероятно проблема где-то в консерватории, а не в том, что в этом году стало вдруг неимоверно сложно выращивать, или ни с того ни с сего доходы выросли в три раза, природных катаклизмов у нас никаких не было.
К этой черешне Зеленский не имел отношения, это вина папередников, с Зеленского спросим за следующий урожай, всё в порядке очереди.
Шутка.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Про функції ціни в ринковій економіці щось чули?!
Підказка: одна з визначальних - функція збалансування попиту та пропозиції.
Дію цієї функції на прикладі полуниці і навів шановний mephala
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