Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46

от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.ЗЫхотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.