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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1551155215531554>
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Ну що, "горешпекулянти" і всі кому потрібна грн і її нема звідки взяти крім продажу валюти, продавали валюту навіть в пятницю.

Орест угадал с направлением курса.Теперь как бы отскока не произошло. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01

Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова. :)
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:12

  Vitl написав:В парикмахерских для лета стало пусто как то.Дык цены в 1,5-2 раза подняли.Им же нужны европейские зарплаты всем.


Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.

А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.
писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.
попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.
у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.

ЗЫ
хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты. :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:44

  mephala написав:попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.


Что значит попробуйте, как будто сравнивается хрен с лопатой. В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню. В прошлом году они пробовали, в этом пробуют, а я пробую покупать. Условия сравнения абсолютно одинаковые. Вероятно проблема где-то в консерватории, а не в том, что в этом году стало вдруг неимоверно сложно выращивать, или ни с того ни с сего доходы выросли в три раза, природных катаклизмов у нас никаких не было.

  mephala написав:хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить?


К этой черешне Зеленский не имел отношения, это вина папередников, с Зеленского спросим за следующий урожай, всё в порядке очереди.
Шутка.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню. В прошлом году они пробовали, в этом пробуют, а я пробую покупать. Условия сравнения абсолютно одинаковые.


Про функції ціни в ринковій економіці щось чули?!

Підказка: одна з визначальних - функція збалансування попиту та пропозиції.
Дію цієї функції на прикладі полуниці і навів шановний mephala ;)

  mephala написав:у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню.

А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?
Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

читаю я некоторых и у меня стойкое убеждение что этих людей тоска зеленая прямо съедает по плановой экономике.
что бы зеля стукнул по столу и всем было хорошо. папередники не могли стукнуть по столу а этот сможет. стукнет - и конец эры зубожіння.
я в шоке. народ вы точно правильный себе форум выбрали?
если вам так нравится ручное управление че возмущаетесь ручному управлению в курсообразовании?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:43

  freeze написав:
  Vitl написав:В парикмахерских для лета стало пусто как то.Дык цены в 1,5-2 раза подняли.Им же нужны европейские зарплаты всем.


Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.

А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))


Собираюсь сделать то же самое :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  V2 написав:Про функції ціни в ринковій економіці щось чули?!Підказка: одна з визначальних - функція збалансування попиту та пропозиції.Дію цієї функції на прикладі полуниці і навів шановний mephala

Он не шановный, а такой же тролляка как и ты.Причём тут твои функции.тебе и ему человек ответил на выражение - попробуй вырасти.Более подробно повторю, а что в прошлом и позапрошлом году не выращивали, не доставляли, не реализовывали, всё с неба падало.Вроде как все процессы были и остались неизменны.даже курс доллара неизменен.пакость в том, что вы националисты пытаетесь прикрыть.а именно то. что ваши лидеры разворовали и опустили Неньку, людей ограбили и окунули в нищенство(очень многих).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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