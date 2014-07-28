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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1551155215531554
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:49

  kolyuchy написав:
  freeze написав:В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню.

А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?
Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала?


Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:50

  ЛАД написав:Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова. :)
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!

До сих пор не пойму. почему нет уголовной ответственности за брехню с экранов сми :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:56

  mephala написав:читаю я некоторых и у меня стойкое убеждение что этих людей тоска зеленая прямо съедает по плановой экономике.
что бы зеля стукнул по столу и всем было хорошо. папередники не могли стукнуть по столу а этот сможет. стукнет - и конец эры зубожіння.
я в шоке. народ вы точно правильный себе форум выбрали?
если вам так нравится ручное управление че возмущаетесь ручному управлению в курсообразовании?

Читаю я тебя и тебе подобных подонков и возникает у меня вопрос - большинству населения Украины стало жить хуже или лучше.Я глубоко убеждён и уверен, что хуже.На примере окружающих меня людей.Что ты и кому пытаешься втереть с ложно понять.мне националисты родственники даже 5 лет назад говорили - всё будет Ок, нужно потерпеть.ну и 5 лет прошло, потерпели, и что имеем.Полный ПЭ имеем.малый процент населения с ЗП Овер 15 ещё как то может жить не особо напрягаясь.Те, кто Овер 8-10 уже не могут себе всё позволить средне нужное.А как жить у кого доходы ниже.Я имел ввиду всю продажную стату. средняя зп в стране чистая на руки около 6 тысяч. и это все знают.Найти работу выше кроме миллионников сложно.А цены просто не останавливаются, регулировать их никто не собирается, т елюди не защищены.Ганьба :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:11

  Vitl написав:
Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло :?:


А ты считаешь, что если например бенз вырос в 2 раза, то и черешня должна вырасти в 2 раза? ну-ну....
kolyuchy
 
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