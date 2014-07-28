Додано: Пон 10 чер, 2019 17:56

mephala написав: читаю я некоторых и у меня стойкое убеждение что этих людей тоска зеленая прямо съедает по плановой экономике.

что бы зеля стукнул по столу и всем было хорошо. папередники не могли стукнуть по столу а этот сможет. стукнет - и конец эры зубожіння.

я в шоке. народ вы точно правильный себе форум выбрали?

если вам так нравится ручное управление че возмущаетесь ручному управлению в курсообразовании? читаю я некоторых и у меня стойкое убеждение что этих людей тоска зеленая прямо съедает по плановой экономике.что бы зеля стукнул по столу и всем было хорошо. папередники не могли стукнуть по столу а этот сможет. стукнет - и конец эры зубожіння.я в шоке. народ вы точно правильный себе форум выбрали?если вам так нравится ручное управление че возмущаетесь ручному управлению в курсообразовании?

Читаю я тебя и тебе подобных подонков и возникает у меня вопрос - большинству населения Украины стало жить хуже или лучше.Я глубоко убеждён и уверен, что хуже.На примере окружающих меня людей.Что ты и кому пытаешься втереть с ложно понять.мне националисты родственники даже 5 лет назад говорили - всё будет Ок, нужно потерпеть.ну и 5 лет прошло, потерпели, и что имеем.Полный ПЭ имеем.малый процент населения с ЗП Овер 15 ещё как то может жить не особо напрягаясь.Те, кто Овер 8-10 уже не могут себе всё позволить средне нужное.А как жить у кого доходы ниже.Я имел ввиду всю продажную стату. средняя зп в стране чистая на руки около 6 тысяч. и это все знают.Найти работу выше кроме миллионников сложно.А цены просто не останавливаются, регулировать их никто не собирается, т елюди не защищены.Ганьба