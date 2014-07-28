Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:49
Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 17:50
До сих пор не пойму. почему нет уголовной ответственности за брехню с экранов сми
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 17:56
Читаю я тебя и тебе подобных подонков и возникает у меня вопрос - большинству населения Украины стало жить хуже или лучше.Я глубоко убеждён и уверен, что хуже.На примере окружающих меня людей.Что ты и кому пытаешься втереть с ложно понять.мне националисты родственники даже 5 лет назад говорили - всё будет Ок, нужно потерпеть.ну и 5 лет прошло, потерпели, и что имеем.Полный ПЭ имеем.малый процент населения с ЗП Овер 15 ещё как то может жить не особо напрягаясь.Те, кто Овер 8-10 уже не могут себе всё позволить средне нужное.А как жить у кого доходы ниже.Я имел ввиду всю продажную стату. средняя зп в стране чистая на руки около 6 тысяч. и это все знают.Найти работу выше кроме миллионников сложно.А цены просто не останавливаются, регулировать их никто не собирается, т елюди не защищены.Ганьба
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:11
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