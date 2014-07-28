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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:24
Да, эмоции и не относящееся к курсу, оставим.Сложно, конечно, т к жизнь каждую минуту напоминает о бытие.А курс 26,36 в Юнексе и ещё кое где по примерно такому курсу. напоминает, что дно(которое 26,40)уже очередной раз превращается в очередное дно.Очевидно, как велико желание долларообладателей (СВН), чтобы их актив рос в цене.Но увы, попутавшие времена года, очевидно не могут сейчас правильно оценить ситуацию.Но буду солидарен с ними в том. что терпеть им осталось недолго.И уже в августе или сентябре они откупорят бутылку бодрящего напитка в честь стремительного взрывного роста американской валюты в степях Украины.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06
Приветствую!
Закончились депо Новогодние в Эксиме - 14% в долларах за полгода! Отличная доходность, но в годовых проигрывает ОТП 10% за четыре месяца (март), Аккорд и Идея 9,5% за три месяца (апрель)!
То есть в абсолютном выражении доход растёт, в относительном - падает!
Выбор стратегии за вами - кто и что поставит как цель )))
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