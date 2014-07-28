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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1550155115521553
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:24

Да, эмоции и не относящееся к курсу, оставим.Сложно, конечно, т к жизнь каждую минуту напоминает о бытие.А курс 26,36 в Юнексе и ещё кое где по примерно такому курсу. напоминает, что дно(которое 26,40)уже очередной раз превращается в очередное дно.Очевидно, как велико желание долларообладателей (СВН), чтобы их актив рос в цене.Но увы, попутавшие времена года, очевидно не могут сейчас правильно оценить ситуацию.Но буду солидарен с ними в том. что терпеть им осталось недолго.И уже в августе или сентябре они откупорят бутылку бодрящего напитка в честь стремительного взрывного роста американской валюты в степях Украины. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06

Приветствую!
Закончились депо Новогодние в Эксиме - 14% в долларах за полгода! Отличная доходность, но в годовых проигрывает ОТП 10% за четыре месяца (март), Аккорд и Идея 9,5% за три месяца (апрель)!
То есть в абсолютном выражении доход растёт, в относительном - падает!
Выбор стратегии за вами - кто и что поставит как цель )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:52

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Закончились депо Новогодние в Эксиме - 14% в долларах за полгода! Отличная доходность, но в годовых проигрывает ОТП 10% за четыре месяца (март), Аккорд и Идея 9,5% за три месяца (апрель)!
То есть в абсолютном выражении доход растёт, в относительном - падает!
Выбор стратегии за вами - кто и что поставит как цель )))


можно подержать на недельных под 12% в эксиме или доходный сейф в альфе...
и держать ноги в кедах(на случай чего)

сегодня гривну на срок даже месяц как-то стремно...правда у меня есть депо а гривне, но не буду наращивать позицию...

вполне хороший курс для откупа :lol:

говорите вернемся к 26,30/35? все может быть... или не быть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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