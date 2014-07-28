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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:24
Да, эмоции и не относящееся к курсу, оставим.Сложно, конечно, т к жизнь каждую минуту напоминает о бытие.А курс 26,36 в Юнексе и ещё кое где по примерно такому курсу. напоминает, что дно(которое 26,40)уже очередной раз превращается в очередное дно.Очевидно, как велико желание долларообладателей (СВН), чтобы их актив рос в цене.Но увы, попутавшие времена года, очевидно не могут сейчас правильно оценить ситуацию.Но буду солидарен с ними в том. что терпеть им осталось недолго.И уже в августе или сентябре они откупорят бутылку бодрящего напитка в честь стремительного взрывного роста американской валюты в степях Украины.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06
Приветствую!
Закончились депо Новогодние в Эксиме - 14% в долларах за полгода! Отличная доходность, но в годовых проигрывает ОТП 10% за четыре месяца (март), Аккорд и Идея 9,5% за три месяца (апрель)!
То есть в абсолютном выражении доход растёт, в относительном - падает!
Выбор стратегии за вами - кто и что поставит как цель )))
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:52
можно подержать на недельных под 12% в эксиме или доходный сейф в альфе...
и держать ноги в кедах(на случай чего)
сегодня гривну на срок даже месяц как-то стремно...правда у меня есть депо а гривне, но не буду наращивать позицию...
вполне хороший курс для откупа
говорите вернемся к 26,30/35? все может быть... или не быть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:34
С нынешними изменениями курса больший доход приносит точка входа-выхода (то есть курс)!
Купить неделю назад по 27,10 или сегодня по 26,30 - разница 3%, то есть доход от депозита текущего почти за четыре месяца или три месяца на срочном депозите!
«Чуйка» рулит )))
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:52
Недолго пришлось ждать.
Качает МБ прилично.
Хтозна. Может и раньше.
В прошлом году стартовали 20.07. Посмотрим, как будет в этом.
mephala, наше с Вами и Vitl"ом общение перенесли на другую ветку. Я Вам там ответил viewtopic.php?p=4683852#p4683852. Если хотите, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:16
скорее всего уже завтра или на днях устаканится, но на всякий случай откупил у коня па 26.40 то, шо раньше откупал па 26.40-30, а потом продавал ему же па 26,85. всё таки для небольших сумм карточные депо хорошая штука. % конечно меньше, чем на неразрывных, но и + очевидны. до этого держал гривну в втб на скарбнычке, а теперь ешо и на мороженное можно онлайн-обменом заработать и не пропустить шухер...
а шо делать?
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:05
так и я об єтом страницу назад
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:06
Пивденный до обеда наливал по 26,30...после 26,50
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Чик, прохання коротко пояснити про "карточні депо". Це 11-12 % з вільним заходом-виходом типу ощадного тазіка, чи щось інше ? Дякую
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:22
знаю, но это ж надо из за пару штук и 10коп. разницы переться в жару и ешо не известно будет ли на поскоте даже такая сумма, а тут параминут и баксы на карте...
а шо делать?
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