если коротко - да
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:29
если коротко - да
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает
а шо делать?
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дякую. Є конкорд дохідна гривня до 24 року і долар/євро інджой. Корисна штука підтримую тільки коміс за конвертацію в Дохідній. На гілці мені відписувала ГЛ по змінах з 10.06. почитай.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:50
stas_rst
почитаю, но конвертация и обмен валюты в айкон25 всё же разные вещи. сегодня уже 11.06 и при валютообмене ни о каких комиссиях, кроме использования кредитных денех, не предупреждали и не снимали.
а шо делать?
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