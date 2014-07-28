Додано: Чет 13 чер, 2019 17:03

Кратко по текущей.Курс расти не желает.Но и падать не стремится.Он на момент где то в равновесии.Чем оно определено можно говорить много, но в реалии мы точно всё равно не знаем.Что каксается ближе к телу, то кому нужно было конвертироваться, уже давно это сделал, т к дно и ниже в смысле 26,40 мы уже достигали неоднократно.Рисковать держать крупную сумму дальше просто нет смысла.другое дело для народа, у кого в середине-конце июля закончатся полугодовые депо, кто предусмотрительно поверил в сезонность и сливал в январе.Слив тогда помнится кто как успел примерно 27,5-28 в этом диапазоне.Тогда в идеале было бы рассчитывать на откуп до 27, чтобы и проценты и хотя бы 0,5-1 гривну на курсе.А времени ещё много. событий может масса произойти.Но главное - это выборы аккурат приходятся в тот указанный мною временной район.Заранее предположу. что это будет в этом году рубеж низкого курса.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.