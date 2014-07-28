RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1551155215531554
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:29

  stas_rst написав:Чик, прохання коротко пояснити про "карточні депо". Це 11-12 % з вільним заходом-виходом типу ощадного тазіка, чи щось інше ? Дякую

если коротко - да :)
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает :o
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5917
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3950 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

чик написав:
  stas_rst написав:Чик, прохання коротко пояснити про "карточні депо". Це 11-12 % з вільним заходом-виходом типу ощадного тазіка, чи щось інше ? Дякую

если коротко - да :)
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает :o
Дякую. Є конкорд дохідна гривня до 24 року і долар/євро інджой. Корисна штука :) підтримую :) тільки коміс за конвертацію в Дохідній. На гілці мені відписувала ГЛ по змінах з 10.06. почитай.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 27.02.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:50

stas_rst
почитаю, но конвертация и обмен валюты в айкон25 всё же разные вещи. сегодня уже 11.06 и при валютообмене ни о каких комиссиях, кроме использования кредитных денех, не предупреждали и не снимали.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5917
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3950 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

чик написав:stas_rst
почитаю, но конвертация и обмен валюты в айкон25 всё же разные вещи. сегодня уже 11.06 и при валютообмене ни о каких комиссиях, кроме использования кредитных денех, не предупреждали и не снимали.
З усім згоден. Різницю знаю. Мова про конвертацію при оплаті Дохідною за кордоном, коли МПС по курсу переводить гривню у місцеву валюту. З 10.06 - 1%. До того не було.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 27.02.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:03

Кратко по текущей.Курс расти не желает.Но и падать не стремится.Он на момент где то в равновесии.Чем оно определено можно говорить много, но в реалии мы точно всё равно не знаем.Что каксается ближе к телу, то кому нужно было конвертироваться, уже давно это сделал, т к дно и ниже в смысле 26,40 мы уже достигали неоднократно.Рисковать держать крупную сумму дальше просто нет смысла.другое дело для народа, у кого в середине-конце июля закончатся полугодовые депо, кто предусмотрительно поверил в сезонность и сливал в январе.Слив тогда помнится кто как успел примерно 27,5-28 в этом диапазоне.Тогда в идеале было бы рассчитывать на откуп до 27, чтобы и проценты и хотя бы 0,5-1 гривну на курсе.А времени ещё много. событий может масса произойти.Но главное - это выборы аккурат приходятся в тот указанный мною временной район.Заранее предположу. что это будет в этом году рубеж низкого курса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16051
З нами з: 04.05.10
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Но главное - это выборы аккурат приходятся в тот указанный мною временной район.


Еще точно не известно, что к концу месяца скажет Конституционный Суд по разгону зРады и, соответственно, выборам 21.07.
Так что, возможно будут у нас плановые выборы в конце октября. В принципе по большому счету ничего совершенно-страшного не произойдет в течение этого промежутка.
Но вот сам период бюджетного процесса может быть напряженным. Плюс задержки в кредитовании...
Плюс терпеть эти ведра предвыборных помоев лишние три месяца. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 11.10.16
Подякував: 733 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1551155215531554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6009)
13.06.2019 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.