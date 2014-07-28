если коротко - да
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:29
если коротко - да
только деньги на карте, а не на счету. у втб называлась "скарбнычка" у конкорда "доходная", но её уже "сняли с производства"... кстати, у конкорда на остаток баксов, которые я храню на виртуальной карте ешо и вроде 3% капает
а шо делать?
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дякую. Є конкорд дохідна гривня до 24 року і долар/євро інджой. Корисна штука підтримую тільки коміс за конвертацію в Дохідній. На гілці мені відписувала ГЛ по змінах з 10.06. почитай.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:50
stas_rst
почитаю, но конвертация и обмен валюты в айкон25 всё же разные вещи. сегодня уже 11.06 и при валютообмене ни о каких комиссиях, кроме использования кредитных денех, не предупреждали и не снимали.
а шо делать?
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
З усім згоден. Різницю знаю. Мова про конвертацію при оплаті Дохідною за кордоном, коли МПС по курсу переводить гривню у місцеву валюту. З 10.06 - 1%. До того не було.
Додано: Чет 13 чер, 2019 17:03
Кратко по текущей.Курс расти не желает.Но и падать не стремится.Он на момент где то в равновесии.Чем оно определено можно говорить много, но в реалии мы точно всё равно не знаем.Что каксается ближе к телу, то кому нужно было конвертироваться, уже давно это сделал, т к дно и ниже в смысле 26,40 мы уже достигали неоднократно.Рисковать держать крупную сумму дальше просто нет смысла.другое дело для народа, у кого в середине-конце июля закончатся полугодовые депо, кто предусмотрительно поверил в сезонность и сливал в январе.Слив тогда помнится кто как успел примерно 27,5-28 в этом диапазоне.Тогда в идеале было бы рассчитывать на откуп до 27, чтобы и проценты и хотя бы 0,5-1 гривну на курсе.А времени ещё много. событий может масса произойти.Но главное - это выборы аккурат приходятся в тот указанный мною временной район.Заранее предположу. что это будет в этом году рубеж низкого курса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 13 чер, 2019 17:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Еще точно не известно, что к концу месяца скажет Конституционный Суд по разгону зРады и, соответственно, выборам 21.07.
Так что, возможно будут у нас плановые выборы в конце октября. В принципе по большому счету ничего совершенно-страшного не произойдет в течение этого промежутка.
Но вот сам период бюджетного процесса может быть напряженным. Плюс задержки в кредитовании...
Плюс терпеть эти ведра предвыборных помоев лишние три месяца.
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