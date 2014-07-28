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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13

Завтра подводим итог голосовалки. кто будет у компа. фиксируйте пож результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:09

Vitl
на 1500 15/06/19

Одесса 26,4
киев 26,4
днепр 26,45
харьков 26,48
Винница 26,45
Черновцы 26,38
Запорожье 26,48
Хмельницкий 26,45
Львов 26,4

средний 26,43222


поздравляю Mayag c первым местом!!!(26,40)

2место stas-rst (26,38)
3место: Долярчик и Electron (оба по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:38

Зменшу градус, на наступну дату прогнозую 26,78.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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