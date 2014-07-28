|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13
Завтра подводим итог голосовалки. кто будет у компа. фиксируйте пож результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:09
Vitl
на 1500 15/06/19
Одесса 26,4
киев 26,4
днепр 26,45
харьков 26,48
Винница 26,45
Черновцы 26,38
Запорожье 26,48
Хмельницкий 26,45
Львов 26,4
средний 26,43222
поздравляю Mayag c первым местом!!!(26,40)
2место stas-rst (26,38)
3место: Долярчик и Electron (оба по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:38
Зменшу градус, на наступну дату прогнозую 26,78.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 15 чер, 2019 16:37
Спасибо , что снял данные.
Поздравляю победителей.Первое место оправдалось то. что от дна далеко не уйдём.Ну стасу подсказали, сам он туповат. А вот Долярчик и Электрон тоже в падение гривны не уверовали, а первый так вообще прогнозы шмаляет по две штуки заранее
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 17:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Вітл, у тебе параноя чи ти реально з манією величі ?
Здається, ми проговорили питання взаємної уваги і твоїх поглядів.
Не примушуй думати, що ти хамло і бидло елементарне.
Я не оцінюю твої розумові здібності через дві причини - ти ще замолодий, роблю скидку на вік. І друга - не роблю завчасних висновків. Подумай-те.
|