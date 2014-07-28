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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13
Завтра подводим итог голосовалки. кто будет у компа. фиксируйте пож результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:09
Vitl
на 1500 15/06/19
Одесса 26,4
киев 26,4
днепр 26,45
харьков 26,48
Винница 26,45
Черновцы 26,38
Запорожье 26,48
Хмельницкий 26,45
Львов 26,4
средний 26,43222
поздравляю Mayag c первым местом!!!(26,40)
2место stas-rst (26,38)
3место: Долярчик и Electron (оба по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:38
Зменшу градус, на наступну дату прогнозую 26,78.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 15 чер, 2019 16:37
Спасибо , что снял данные.
Поздравляю победителей.Первое место оправдалось то. что от дна далеко не уйдём.Ну стасу подсказали, сам он туповат. А вот Долярчик и Электрон тоже в падение гривны не уверовали, а первый так вообще прогнозы шмаляет по две штуки заранее
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 17:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Вітл, у тебе параноя чи ти реально з манією величі ?
Здається, ми проговорили питання взаємної уваги і твоїх поглядів.
Не примушуй думати, що ти хамло і бидло елементарне.
Я не оцінюю твої розумові здібності через дві причини - ти ще замолодий, роблю скидку на вік. І друга - не роблю завчасних висновків. Подумай-те.
Додано: Суб 15 чер, 2019 17:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ты можешь абижаться долго.мы ни о чём не пагаварили.То, что ты несколько раз в личке и тут хотел спрыгнуть со своего хамства и замять конфликт. не означает. что так оно и случилось.Хамло и бы*** это ты.и тупой в придачу до мозга костей.Для тебя форум это площадка вопросов и ответов, т к сам тупой.а при случае пополитиканствовать и навязать свою чуждую многим т з.Таких как ты я видал имел и отпускал
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:09
Vitl
Маса комплексів і сформованих фобій. Ти не розумієш, коли тобі йдуть на зустріч і пропонують нормальне спілкування. обісравшись вкотре на прогнозах, ти вирішив перейти на особистості знову. Тоді я напишу тобі більш зрозуміло.
Те, що тебе били регулярно в школі і в твоєму ПТУ - це догма. Будь-який психіатр це побачить одразу. Про власний розумовий розвиток можеш посудити по своїх же повідомленнях - вони з 2010 року пронизані тупістю і соціопатією. У тебе усі навколо люди "повально деградовані" (улюблена фраза) і "тупі і примітивні". Почитай свої пости з масою граматичних помилок, убогий.
Ти просто чмо, яке було регулярно пижжене в дворі, опущене морально і фізично, зачмирине в усіх компаніях і викинуте звідти нахрен.
Чмо, яке однозначно відкосило від армії (енурез мабуть або на дурку поклали для справки), а потім написало після 5 років війни "националисти развязали войну с Россией".
Саме на цю фразу я тобі, мурло, написав, що будеш збирати вибиті зуби поломаними руками, якщо тявкнеш таке хлопцям з нулів. Молись, убогий, щоб тебе не відправили окопи рити. Хоча, ти навіть там обісрешся.
Совок, українофоб і просто ображене на життя створіння. Такі у військах з нарядів по параші не вилазять.
Самоствердження через образи в інтернеті - кредо таких опущених, як ти. Живи із своїми комплексами або убийся об березу - ментально ти бидло, поруч з яким тагіл - британська королівська сім"я.
І взагалі, чмо, напрямок ти знаєш. Успішної пішої еротичної прогулянки, убоге і зачмирине життям створіння.
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