Додано: Суб 15 чер, 2019 20:09

Vitl

Маса комплексів і сформованих фобій. Ти не розумієш, коли тобі йдуть на зустріч і пропонують нормальне спілкування. обісравшись вкотре на прогнозах, ти вирішив перейти на особистості знову. Тоді я напишу тобі більш зрозуміло.

Те, що тебе били регулярно в школі і в твоєму ПТУ - це догма. Будь-який психіатр це побачить одразу. Про власний розумовий розвиток можеш посудити по своїх же повідомленнях - вони з 2010 року пронизані тупістю і соціопатією. У тебе усі навколо люди "повально деградовані" (улюблена фраза) і "тупі і примітивні". Почитай свої пости з масою граматичних помилок, убогий.

Ти просто чмо, яке було регулярно пижжене в дворі, опущене морально і фізично, зачмирине в усіх компаніях і викинуте звідти нахрен.

Чмо, яке однозначно відкосило від армії (енурез мабуть або на дурку поклали для справки), а потім написало після 5 років війни "националисти развязали войну с Россией".

Саме на цю фразу я тобі, мурло, написав, що будеш збирати вибиті зуби поломаними руками, якщо тявкнеш таке хлопцям з нулів. Молись, убогий, щоб тебе не відправили окопи рити. Хоча, ти навіть там обісрешся.

Совок, українофоб і просто ображене на життя створіння. Такі у військах з нарядів по параші не вилазять.

Самоствердження через образи в інтернеті - кредо таких опущених, як ти. Живи із своїми комплексами або убийся об березу - ментально ти бидло, поруч з яким тагіл - британська королівська сім"я.

І взагалі, чмо, напрямок ти знаєш. Успішної пішої еротичної прогулянки, убоге і зачмирине життям створіння.