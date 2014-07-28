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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13
Завтра подводим итог голосовалки. кто будет у компа. фиксируйте пож результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:09
Vitl
на 1500 15/06/19
Одесса 26,4
киев 26,4
днепр 26,45
харьков 26,48
Винница 26,45
Черновцы 26,38
Запорожье 26,48
Хмельницкий 26,45
Львов 26,4
средний 26,43222
поздравляю Mayag c первым местом!!!(26,40)
2место stas-rst (26,38)
3место: Долярчик и Electron (оба по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:38
Зменшу градус, на наступну дату прогнозую 26,78.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 15 чер, 2019 16:37
Спасибо , что снял данные.
Поздравляю победителей.Первое место оправдалось то. что от дна далеко не уйдём. А вот Долярчик и Электрон тоже в падение гривны не уверовали, а первый так вообще прогнозы шмаляет по две штуки заранее
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
viewtopic.php?p=4678176#p4678176
На кінець місяця, думаю, трохи виростемо на відшкодуваннях ПДВ. Але, мабуть, не вище 26,6. Багато чого пояснював в кількох останніх дописах на гілці ДС. Обіцяні дії на митницях виявилися великим пшиком, як і більшість того "нового", що зараз відбувається в країні. Але стоїть питання аграріїв. Жнива почали. Вадатурським енд ко захочеться отримати більше грн за валюту від перших контрактів, протиходом буде готівкова валюта, яку почнуть (али) отримувати менші і значно менші колеги по цеху...
П.С. Я вже якось писав, що далеко не поділяю погляди більшості тут на історію, мову, майбутнє і шляхи... Але терпів і мовчав, оскільки зібралася не погана компанія для предметної розмови. Станом на зараз ні компанії, не в образу, ні предметної розмови. А основна маса спаму зараз перейшла межу розумного і про зубожіння масове також (а більше 50 тис дегенератів не склали ЗНО з рідної мови) і тд...
Тому, я трохи відпочину від вас, а ви від мене. А там побачимо...
П.П.С. Вітаю з перемогою збірної на U-20 (фантастичні дітиська) і завтрашнім великим святом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Поздоровляємо переможців V етапу!
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 3 копійок
ІІ місце - stas_rst з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце поділяють Долярчик та Electron з похибкою трохи менше 7 копійок
Також вітаємо Долярчик з виходом на перше місце в абсолютному рейтингу!
Нагадую, прогнози на останній етап треба дати до кінця понеділка
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:25
после выходных немного вверх, а потом снова праздники.
значит на конец мес. - 26,73
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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