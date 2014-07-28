Додано: Нед 16 чер, 2019 09:57

26.35 на конец месяца



Военных положений не будет, это 100%, выплат особых нет, лето, ранняя жара, думаю июнь-июль и будет то самое дно курса.



Дальше в августе скорее всего как обычно вверх, день Сурка.



Была теоретическая надежда на то, что мировые лидеры и новый президент будут иметь намерения сделать какой-то прорыв по Донбассу, что могло бы кардинально поменять ситуацию на валютном рыке в недалеком будущем.

Но картинка вырисовывается такая, что те же яйца только в профиль, это относится не только к Зеленскому, но и к Трампу, которого судя по всему подвешенная ситуация в Украине явно устраивает, это возможность в начавшейся американской избирательной компании опять бодро отметать обвинения в связи с Россией, плюс решать кое-какие экономические интересы США в Европе на рыке газа и тд.



Интересно еще как будут развиваться наши отношения с США в ближайшее время дальше, потому что Зеленский явно не понял толстый намёк Трампа-Джулиани, что Зеленскому надо помочь Трампу разобраться с нехорошими делами Байдена. Так что букетно-телефонный период отношений между США и Украиной может закончится очень быстро.