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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1553155415551556
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:18

"зробимо їх разом!" ©®™)))

  Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу!
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 3 копійок
ІІ місце - stas_rst з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце поділяють Долярчик та Electron з похибкою трохи менше 7 копійок

Також вітаємо [b]Долярчик з виходом на п[size=150]ерше місце в абсолютному рейтингу![/size][/b]

Нагадую, прогнози на останній етап треба дати до кінця понеділка


.....аааааааааааа.......- я кричу!!!!! :D :D :D
- хто б міг подумати, що моя тактика/стратегія давати зразу 2 прогнози на кожен місяць - принесе мені ПЕРШЕ МІСЦЕ!!!
.... аааааааа.... - я таки кричу!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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