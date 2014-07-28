Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу!
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 3 копійок
ІІ місце - stas_rst з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце поділяють Долярчик та Electron з похибкою трохи менше 7 копійок
Також вітаємо [b]Долярчик з виходом на п[size=150]ерше місце в абсолютному рейтингу![/size][/b]
Нагадую, прогнози на останній етап треба дати до кінця понеділка
.....аааааааааааа.......- я кричу!!!!!
- хто б міг подумати, що моя тактика/стратегія давати зразу 2 прогнози на кожен місяць - принесе мені ПЕРШЕ МІСЦЕ!!!
.... аааааааа.... - я таки кричу!!!