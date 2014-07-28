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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1553155415551556
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:18

"зробимо їх разом!" ©®™)))

  Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу!
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 3 копійок
ІІ місце - stas_rst з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце поділяють Долярчик та Electron з похибкою трохи менше 7 копійок

Також вітаємо [b]Долярчик з виходом на п[size=150]ерше місце в абсолютному рейтингу![/size][/b]

Нагадую, прогнози на останній етап треба дати до кінця понеділка


.....аааааааааааа.......- я кричу!!!!! :D :D :D
- хто б міг подумати, що моя тактика/стратегія давати зразу 2 прогнози на кожен місяць - принесе мені ПЕРШЕ МІСЦЕ!!!
.... аааааааа.... - я таки кричу!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:24

  ЛАД написав: Колебания на 20-30 коп. особо не волнуют, а резкие кратковременные подскоки тоже быстро гаснут. Поэтому нет сильного интереса к теме.


1)на резких подскоках(качелях) можно заработать за неделю/полторы
как за год на валютном депо в Ощадбанке(Пумб, Пивденій и еще 10 банков)

2)как раз колебания в 30 копеек делают гривне депозиты убыточными...
пример: депо на 3 мес. под 16,5% покрывает 26,67коп девальвации гривны, 30коп-это уже убыток 3,3коп

тогда выгоднее 3мес в долл под 3,5% (хоть какие-то крохи)

как сказал мульми-миллионер Бибипка: держать деньги на депозитах в банках -это тупое дело (если воровать, так воровать)

https://inventure.com.ua/analytics/form ... nyh-bankah
https://ain.ua/
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:25

прогноз на 30/06 15:00 26,67
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:31

26.65
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:42

26.53 на 30.06.19
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:11

stas_rst

Не пиши мне в личку, я не читаю и удаляю сразу сообщения от таких как ты и неизвестных людей.Причина просто неуважение.Ты вылил массу грязи на меня, угрожал что я буду собирать зубы поломанными руками.И после этого хочешь, чтобы всё было хорошо.Может ты дегенерат просто и не понимаешь, что за всё нужно платить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:34

  ЛАД написав:
  orest написав:...
П.С. Я вже якось писав, що далеко не поділяю погляди більшості тут на історію, мову, майбутнє і шляхи... Але терпів і мовчав, оскільки зібралася не погана компанія для предметної розмови. Станом на зараз ні компанії, не в образу, ні предметної розмови. А основна маса спаму зараз перейшла межу розумного і про зубожіння масове також (а більше 50 тис дегенератів не склали ЗНО з рідної мови) і тд...
Тому, я трохи відпочину від вас, а ви від мене. А там побачимо...
П.П.С. Вітаю з перемогою збірної на U-20 (фантастичні дітиська) і завтрашнім великим святом.

Напрасно Вы.
Считаю, что вопросы истории желательно вообще поменьше обсуждать. Не приводит ни к чему хорошему - слишком разные взгляды. Зубожiння, конечно, преувеличивать не стоит, но и от процветания мы весьма далеки.
А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.
По курсам сейчас относительно длительное затишье. Колебания на 20-30 коп. особо не волнуют, а резкие кратковременные подскоки тоже быстро гаснут. Поэтому нет сильного интереса к теме. Через месяц-полтора, думаю, будет интереснее. Надеюсь, появятся пропавшие Очкарик и др.


Пока воскресный офтоп, то воспользуюсь, чтобы кинуть кусок грязи в огород Ореста.Во первых, хочу подсветить позор в смысле ПОЗА конкурсом.Кроме как мешки ворочать у человека плохо получается прогнозировать курс.в конкурсе достижения ну крайне слабы.А это противоречит статусу форумчанина года и доверию читателей.легче и логичнее всего спрыгнуть с этого и не позориться.К сожалению многие тут не понимают, что от красивых писаний Ореста и подобных персонажей траектория курса мало изменится и прояснится.Это просто чтиво и не больше.большинство приводимых факторов мало влияют и мало определяют курс.Неуважение к коллективу темы продиктовано не только неучастием в конкурсе, но и постоянным очернением этого коллектива.Зачем искать изъяны, может самому поднапрячься и сделать что то полезное.Не было какое то время ореста с портянками, никто ничего не потерял.Думается и далее высокосебя ценящий пусть ищет покупателя в другом месте.Что касается мовы и истории, то очередной раз подчеркну что в стране есть и был раскол.Представители в основном западных областей(не все конечно) поражены национализмом и сейчас переживают не лучшие времена, т к меняется вектор политики.Им счас некомфортно.Орест, не компостируй мозги тут людям, иди на все четыре стороны(дальше тебя по дружески не направляю, т к всё таки уважаю).Приходи, когда будешь приносить пользу, а не упрёки и ссылки на то, что ты когда то казав.Ты ж понял, что многое что ты казав оказалось в промах.Что касается отступлений от темы, т н оффтоп, то это не нарушение правил, а обычное явление.У меня в институте учитель информатики всегда начинал пару с нескольких минут морального воспитания.за эти несколько минут все студенты почерпнули массу полезных вещей, типа определение порядочности, доброжелательное отношение к ближним, кто в кожаном пальто харкает на асфальт и мн другое.я я безмерно рад этим маленьким минутам оффтопа. кот научили понимать многое в жизни.И сейчас многие авторы делают подобные отступления, например небезизвестный криптоблогер Вася.Каждый свой ролик он начинает с короткого урока и изречения морали. а потом по существу темы.тоже нравится и очень полезно.дело в том. что наша жизнь состоит из всего, что мы переживаем и отголосок этого пережитого мы несём ежесекундно.И ничего страшного нет, если это где то выйдет наружу.О себе, я кажусь грубым скандальным форумчанином.на самом деле я добрейшей души человек.и никогда не сделал и не сделаю ни малейшего зла достойным и простым людям.наоборот всегда стараюсь помочь и поддержать.а вот обижаются на меня и попадают под раздачу хамы, нарушители, якалки, выскочки, извратители истории.Ничего не могу поделать, не имею морального права пройти мимо, я должен бороться с ними, это мой гражданский долг.
Оставайтесь всегда Людьми :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Вітл, ти таки не зрозумів. Пишу максимально коректно. Люди сюди приходять вчитись у тому числі. Про мої слова і їх причини ми говорили у травні. Свою фразу про "націоналістів , які розпочали війну з Росією", ти мабуть написав з великої культури і освіченості. Моя реакція на таке була в словах про зуби і руки. Я уже писав, що у кожного свої погляди. Ти ніби погодився і до результатів голосування тебе вистачило на культуру.
Якщо ти самостверджуєшся таким чином в інтернеті, то є питання про твій моральний стан і людські якості.
Вкотре пропоную затерти написане, включити взаємоповагу, закрити тему і ігнорувати тих, хто тобі неприємний.
ЛС написав саме про це.
stas_rst
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