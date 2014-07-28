Додано: Нед 16 чер, 2019 12:34

ЛАД написав: orest написав: ...

П.С. Я вже якось писав, що далеко не поділяю погляди більшості тут на історію, мову, майбутнє і шляхи... Але терпів і мовчав, оскільки зібралася не погана компанія для предметної розмови. Станом на зараз ні компанії, не в образу, ні предметної розмови. А основна маса спаму зараз перейшла межу розумного і про зубожіння масове також (а більше 50 тис дегенератів не склали ЗНО з рідної мови) і тд...

Тому, я трохи відпочину від вас, а ви від мене. А там побачимо...

П.П.С. Вітаю з перемогою збірної на U-20 (фантастичні дітиська) і завтрашнім великим святом. ...П.С. Я вже якось писав, що далеко не поділяю погляди більшості тут на історію, мову, майбутнє і шляхи... Але терпів і мовчав, оскільки зібралася не погана компанія для предметної розмови. Станом на зараз ні компанії, не в образу, ні предметної розмови. А основна маса спаму зараз перейшла межу розумного і про зубожіння масове також (а більше 50 тис дегенератів не склали ЗНО з рідної мови) і тд...П.П.С. Вітаю з перемогою збірної на U-20 (фантастичні дітиська) і завтрашнім великим святом.

Напрасно Вы.

Считаю, что вопросы истории желательно вообще поменьше обсуждать. Не приводит ни к чему хорошему - слишком разные взгляды. Зубожiння, конечно, преувеличивать не стоит, но и от процветания мы весьма далеки.

А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.

По курсам сейчас относительно длительное затишье. Колебания на 20-30 коп. особо не волнуют, а резкие кратковременные подскоки тоже быстро гаснут. Поэтому нет сильного интереса к теме. Через месяц-полтора, думаю, будет интереснее. Надеюсь, появятся пропавшие Очкарик и др. Напрасно Вы.Считаю, что вопросы истории желательно вообще поменьше обсуждать. Не приводит ни к чему хорошему - слишком разные взгляды. Зубожiння, конечно, преувеличивать не стоит, но и от процветания мы весьма далеки.А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.По курсам сейчас относительно длительное затишье. Колебания на 20-30 коп. особо не волнуют, а резкие кратковременные подскоки тоже быстро гаснут. Поэтому нет сильного интереса к теме. Через месяц-полтора, думаю, будет интереснее. Надеюсь, появятся пропавшие Очкарик и др.

Пока воскресный офтоп, то воспользуюсь, чтобы кинуть кусок грязи в огород Ореста.Во первых, хочу подсветить позор в смысле ПОЗА конкурсом.Кроме как мешки ворочать у человека плохо получается прогнозировать курс.в конкурсе достижения ну крайне слабы.А это противоречит статусу форумчанина года и доверию читателей.легче и логичнее всего спрыгнуть с этого и не позориться.К сожалению многие тут не понимают, что от красивых писаний Ореста и подобных персонажей траектория курса мало изменится и прояснится.Это просто чтиво и не больше.большинство приводимых факторов мало влияют и мало определяют курс.Неуважение к коллективу темы продиктовано не только неучастием в конкурсе, но и постоянным очернением этого коллектива.Зачем искать изъяны, может самому поднапрячься и сделать что то полезное.Не было какое то время ореста с портянками, никто ничего не потерял.Думается и далее высокосебя ценящий пусть ищет покупателя в другом месте.Что касается мовы и истории, то очередной раз подчеркну что в стране есть и был раскол.Представители в основном западных областей(не все конечно) поражены национализмом и сейчас переживают не лучшие времена, т к меняется вектор политики.Им счас некомфортно.Орест, не компостируй мозги тут людям, иди на все четыре стороны(дальше тебя по дружески не направляю, т к всё таки уважаю).Приходи, когда будешь приносить пользу, а не упрёки и ссылки на то, что ты когда то казав.Ты ж понял, что многое что ты казав оказалось в промах.Что касается отступлений от темы, т н оффтоп, то это не нарушение правил, а обычное явление.У меня в институте учитель информатики всегда начинал пару с нескольких минут морального воспитания.за эти несколько минут все студенты почерпнули массу полезных вещей, типа определение порядочности, доброжелательное отношение к ближним, кто в кожаном пальто харкает на асфальт и мн другое.я я безмерно рад этим маленьким минутам оффтопа. кот научили понимать многое в жизни.И сейчас многие авторы делают подобные отступления, например небезизвестный криптоблогер Вася.Каждый свой ролик он начинает с короткого урока и изречения морали. а потом по существу темы.тоже нравится и очень полезно.дело в том. что наша жизнь состоит из всего, что мы переживаем и отголосок этого пережитого мы несём ежесекундно.И ничего страшного нет, если это где то выйдет наружу.О себе, я кажусь грубым скандальным форумчанином.на самом деле я добрейшей души человек.и никогда не сделал и не сделаю ни малейшего зла достойным и простым людям.наоборот всегда стараюсь помочь и поддержать.а вот обижаются на меня и попадают под раздачу хамы, нарушители, якалки, выскочки, извратители истории.Ничего не могу поделать, не имею морального права пройти мимо, я должен бороться с ними, это мой гражданский долг.Оставайтесь всегда Людьми