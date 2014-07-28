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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1555155615571558>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:28

Vitl

самое последнее дело ...ругаться в большой праздник :mrgreen:

Орест кинул камень в "колектив" и был таков...бывает
отнесу это на какие-то личные негоразды...кто из нас без греха

по поводу простыней Ореста...читаю внимательно, анализирую...но воспринимаю только как персональное мнение уважаемого ФОРУМЧАНИНА, а не как руководство к действию(думаю, какждый сам себе режисер ...кроме новичков форума, которые верят АС или еще к.л.)
ДС лет 10 назад давал сигналы эзоповым языком...кому надо понимали, сейчас каждый с калькулятором может посчитать и решить (рискую или сижу на заборе)

по национализму...это тупиковая ветвь (годится для очень малых народов (1-2 млн), типа прибалты, кавказцы, и тд...

в Украине больше 10 этносов ...страна многонациональная.
У антропологічному і генетичному відношенні населення України є відносно одноманітним. Населена переважно представниками східнослов'янських народів, що належать до великої європеоїдної раси. Більшість росіян, українців, білорусів і деяких інших народів, включно з кримськими татарами, відносяться до перехідних (між європеоїдною та монголоїдною) малих рас європеоїдів[85]. Це є наслідком тривалого, майже два тисячоліття, проживання в контактній зоні Великого степу, своєрідного етнографічного коридору масованого переселення народів з Азії до Європи (гуни, тюрки, монголи, калмики).

т.е. чистых 100% украинцев в природе наверное не существует, да это и не главное, главное, чтобы мы были патриотами (т.е. в отличии большевиков Ленина, которые желали поражения царской России в войне)-мы хотим прецветания своей Украине и лучшей жизни своим детям и внукам.

я против оголтелого нацоинализма, за умеренный(не радикальный) патриотизм.

проблема в том, что полит силы часто прикрываются красивыми лозунгами, чтобы привлечь на свою сторону больше электората(хотя бы временно, пусть только проголосуют за нас, а дальше они нам не нужны), для это больше 25 использовали старых коней: мова/язык(второй государственный русский),вера/церковь/томас, земля(открытый рынок/продажа земли), НАТО/ЭС или таежный союз с мокселью , федерализация(для Крыма, Закарпатья) и многое другое...

два лагеря сменяли друг друга со времен 2004г, и с каждой сменой власти качество жизни ухудшалось (только не надо мне про "кредитный бум 2005-2007", многие после тех кредитов остались без последних штанов...а для простых людей (бюджетников и пенсионеров никаких положительных измененей не было(пенсия в 2005 с 69 долл выросла за 5 лет на 23 долл до 88долл в 2010)
https://seosait.com/razmer-minimalnoj-p ... 2019-gody/

так что давайте не будем вешать ярлыки "националисты" или "совкодорочеры", кто тоскует за совком (при котором в Украине в 1947г ели людей от голода(даже собственных детей, мне отец об этом рассазывал как очевидец тех событий), пусть там и остаются(в мечтах и воспоминаниях)
https://www.youtube.com/watch?v=4aUS3IF3Ack
https://www.youtube.com/watch?v=j-bHWTF1LaY&t=5s
такую жизнь как в фильме "Кубанские казаки" сельское население СССР могло видеть только в кинофильме...лакировка сталинского типа

СССР был и остался тюрьмой народов, в эту тюрьму загнали после мая 1945г еще половину "освобожденной Европы".

а по поводу переписывания истории...тут большие вопросы к России(у которой никогда не было истории...Карамзин нацарапал какие-то росказни без подтверждения историческими докумантами, дата крещения Руси?
подделки "типа Слова о полку Игореве" ...сказки про Ледовое побоище, Куликовскую битву, Бородинскую битву, 28 панфиловцев, Зою Космодемянскую, Молодую Гвардию(которую Фадеев переписывал несколько раз), преступная брехня про Чернобыль, кто основал Москву и когда?
http://fakeoff.org/history/yuriy-dolgor ... lem-moskvy

вообще не история , а сплошные фейки :roll:

История Украины...тоже много фейков, особенно о героическом сопротивлении ОУН/УПА с вермахтом (ни одного убитого, ни одного раненого)
-партизанское движение(больше половины мемуаров Ковпака/Сабурова/Медведева-выдумки спустя 40 лет после событий)
очень мало "мемуаров" написанных до 1960гг, в основном маршалы и генералы взялись за перо после 1965-1970(про 1941-43 90% неправды или полуправды)
до 1990г в СССР умалчивали о 4.5млн пленных до сентября 1941г...число жертв во ВМВ до сих пор в диспуте

сегодня Украина находится в такой ситуации, когда неверный выбор может привести к полной потери государственности, однако вовсе не националисты в 2014г стали причиной вторжения агрессора (РФ) на нашу землю, с последующей оккупацией Крыма и Донбасса...переворот (или революция достоинства) стали только поводом к враждебным действиям...Пуйло еще в далеком 2008г на самите Россия-НАТО в Бухаоресте сказал , что Украину мы вам не отдадим.

и те, кто говорит, что никакой войны Украины и РФ нет-это либо провокаторы, либо жертвы кисилево-соловьевской пропаганды.
к сожалению идет военный конфликт со стадиями обострения и продолжают ежедневно гибнуть наши защитники Родины , а также страдает от мин и снарядов мирное население.

https://www.unian.ua/war/10587423-vid-m ... ilnih.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

хлопці, досить вже перетряхувати історію.
з цього нічого доброго не вийде.

У кожного своя правда, свій погляд на події, і це постійно переглядати і люто сперечатись немає ніякого сенсу.

Вважаю, що такі радикальні скандальні особистості, як наприклад пані Фаріон і ота письменниця - така ж сама небезпека для країни, як і Пуйло, - за вічне розбурювання того, що не потрібно чіпати... Ну не переконають вони значну частину населення у своїй правоті і у своїх героях. Так само, як і з протилежної сторони.

А якщо туди (у ці гострі питання) постійно лізти - нічого доброго не буде... Хоча, можливо мені легше так казати, тому що я народився у дуже пізньому союзі.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:52

Alex2007
Я родился в не очень "позднем" Союзе и прожил там больше половины жизни (на сегодня), тем не менее полностью поддерживаю Ваш пост
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:00

  ЛАД написав:Alex2007
Я родился в не очень "позднем" Союзе и прожил там больше половины жизни (на сегодня), тем не менее полностью поддерживаю Ваш пост

... і я того ж міркування :D
- мені(мабуть, як і Алексу) немає ще 40-ка :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:06

  Alex2007 написав:хлопці, досить вже перетряхувати історію.
з цього нічого доброго не вийде.

У кожного своя правда, свій погляд на події, і це постійно переглядати і люто сперечатись немає ніякого сенсу.

Вважаю, що такі радикальні скандальні особистості, як наприклад пані Фаріон і ота письменниця - така ж сама небезпека для країни, як і Пуйло, - за вічне розбурювання того, що не потрібно чіпати... Ну не переконають вони значну частину населення у своїй правоті і у своїх героях. Так само, як і з протилежної сторони.

А якщо туди (у ці гострі питання) постійно лізти - нічого доброго не буде... Хоча, можливо мені легше так казати, тому що я народився у дуже пізньому союзі.


союз-это старые байки, а сегодня есть новые: вот одна из таких(соседка по подъезду (ей лет 40-42)выдала: в 2014/15 оккупанты с западной Украины(ВСУ/Нац.Гвардия/добробаты) грабили Донбас (пересылали Новой Почтой награбленные б/у стиральные машины, на что Новая Почта жаловалась, что мол "сливайте воду перед отсылкой")...если кто не в курсе-шланг подачи воды находится в верней части машины, а слива -в нижней...при отключении шланга от сливной канализации вода просто сольется на пол...ну никак вода не могла сливаться и шкодить Новой Почте (это один из мифов).
На западную Украину можно практически бесплатно привезти б.у технику из Германии(которую там просто выкидывают).

кстати, очень глупо обвинять в мародерстве наших солдат не имея задокументированных фактов (не отрицаю, что такие факты могли иметь место), а как же солдаты Красной Армии в 1945г в Берлине?
"редактор "Правды" приказал заретушировать вторую пару часов на руке бойца - чтобы не было обвинений в мародерстве."

любителям советской фальш-истории к обязательному прочтению:

https://www.obozrevatel.com/society/tse ... obedyi.htm
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 чер, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:08

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:Alex2007
Я родился в не очень "позднем" Союзе и прожил там больше половины жизни (на сегодня), тем не менее полностью поддерживаю Ваш пост

... і я того ж міркування :D
- мені(мабуть, як і Алексу) немає ще 40-ка :wink:


ще пацан безвусий?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:12

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:Alex2007
Я родился в не очень "позднем" Союзе и прожил там больше половины жизни (на сегодня), тем не менее полностью поддерживаю Ваш пост

... і я того ж міркування :D
- мені(мабуть, як і Алексу) немає ще 40-ка :wink:


40 это пик человека, мозги бегают со скоростью коллайдера, здоровье позволяет

после 50 всё-таки что-то с человеком происходит,

Вроде все как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода /c/

До 50-и ты не видишь берегов, а после 50-и ты начинаешь задумываться о вечных ценностях.

Всегда вспоминаю этот анекдот, который чётко характеризует смену психологий:

Стоят на холме два быка — старый и молодой. Мимо (под холмом) проходит стадо коров. Молодой бык пихает старого под бок: "Ну давай, ну давай быстренько сбежим с холма и вот ту, молоденькую, поимеем, или вот ту, стройненькую. Ну давай, быстренько...". Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "Нет, мы медленно спустимся с холма и медленно покроем все стадо".
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:37

  prodigy написав:Vitl

самое последнее дело ...ругаться в большой праздник :mrgreen:

Орест кинул камень в "колектив" и был таков...бывает
отнесу это на какие-то личные негоразды...кто из нас без греха

......

Во многом согласен.
С некоторыми моментами можно было бы поспорить.
Например, о "большевиках Ленина, которые желали поражения царской России в войне". это происходило не из-за отсутствия патриотизма, они считали, что это будет лучше для народа.
О роли националистов. Конечно, они не служили причиной вторжения. Но они послужили хорошим поводом для вторжения и одной из причин антикиевских/пророссийских настроений на Донбассе и в др. регионах, что сильно поддержало и способствовало росс. пропаганде и успеху путинской политики.
Но не стоит здесь начинать обсуждать прошлое. Нужно думать о будущем (хотя для этого надо не повторять прошлые ошибки).

Что касается Orest"а. Я ценю его обзоры за системный взгляд, за сведение вместе очень многих факторов, и всегда читаю его посты, хотя часто далеко не со всем согласен. В любом случае, это помогает систематизировать и свою точку зрения.
А прогнозы ... Дело такое. Редко кому удаётся правильно угадать дальнейшие движения валют. Поэтому никогда не осуждаю людей за неправильные прогнозы. Разве что в случае, когда человек чересчур уверенно и грубо высказывает своё мнение, мешая с грязью оппонентов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Две просьбы:
- прекратить взаимные перепалки. Если кто-то не читает личку, не надо это сюда выносить. Как детский сад. Не вынуждайте на крайние меры.
- историю и контекст её обсуждать не здесь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:52

ЛАД Разве что в случае, когда человек чересчур уверенно и грубо высказывает своё мнение, мешая с грязью оппонентов.

Libo? так здесь его нет


наши прогнозы-это больше общение, чем пари...
всем хорошего дня и удачи
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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