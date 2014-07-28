Додано: Нед 16 чер, 2019 14:28

відносяться до перехідних (між європеоїдною та монголоїдною) малих рас європеоїдів

самое последнее дело ...ругаться в большой праздникОрест кинул камень в "колектив" и был таков...бываетотнесу это на какие-то личные негоразды...кто из нас без грехапо поводу простыней Ореста...читаю внимательно, анализирую...но воспринимаю только как персональное мнение уважаемого ФОРУМЧАНИНА, а не как руководство к действию(думаю, какждый сам себе режисер ...кроме новичков форума, которые верят АС или еще к.л.)ДС лет 10 назад давал сигналы эзоповым языком...кому надо понимали, сейчас каждый с калькулятором может посчитать и решить (рискую или сижу на заборе)по национализму...это тупиковая ветвь (годится для очень малых народов (1-2 млн), типа прибалты, кавказцы, и тд...в Украине больше 10 этносов ...страна многонациональная.У антропологічному і генетичному відношенні населення України є відносно одноманітним. Населена переважно представниками східнослов'янських народів, що належать до великої європеоїдної раси. Більшість росіян, українців, білорусів і деяких інших народів, включно з кримськими татарами,[85]. Це є наслідком тривалого, майже два тисячоліття, проживання в контактній зоні Великого степу, своєрідного етнографічного коридору масованого переселення народів з Азії до Європи (гуни, тюрки, монголи, калмики).т.е. чистых 100% украинцев в природе наверное не существует, да это и не главное, главное, чтобы мы были патриотами (т.е. в отличии большевиков Ленина, которые желали поражения царской России в войне)-мы хотим прецветания своей Украине и лучшей жизни своим детям и внукам.я против оголтелого нацоинализма, за умеренный(не радикальный) патриотизм.проблема в том, что полит силы часто прикрываются красивыми лозунгами, чтобы привлечь на свою сторону больше электората(хотя бы временно, пусть только проголосуют за нас, а дальше они нам не нужны), для это больше 25 использовали старых коней: мова/язык(второй государственный русский),вера/церковь/томас, земля(открытый рынок/продажа земли), НАТО/ЭС или таежный союз с мокселью , федерализация(для Крыма, Закарпатья) и многое другое...два лагеря сменяли друг друга со времен 2004г, и с каждой сменой власти качество жизни ухудшалось (только не надо мне про "кредитный бум 2005-2007", многие после тех кредитов остались без последних штанов...а для простых людей (бюджетников и пенсионеров никаких положительных измененей не было(пенсия в 2005 с 69 долл выросла за 5 лет на 23 долл до 88долл в 2010)так что давайте не будем вешать ярлыки "националисты" или "совкодорочеры", кто тоскует за совком (при котором в Украине в 1947г ели людей от голода(даже собственных детей, мне отец об этом рассазывал как очевидец тех событий), пусть там и остаются(в мечтах и воспоминаниях)такую жизнь как в фильме "Кубанские казаки" сельское население СССР могло видеть только в кинофильме...лакировка сталинского типаСССР был и остался тюрьмой народов, в эту тюрьму загнали после мая 1945г еще половину "освобожденной Европы".а по поводу переписывания истории...тут большие вопросы к России(у которой никогда не было истории...Карамзин нацарапал какие-то росказни без подтверждения историческими докумантами, дата крещения Руси?подделки "типа Слова о полку Игореве" ...сказки про Ледовое побоище, Куликовскую битву, Бородинскую битву, 28 панфиловцев, Зою Космодемянскую, Молодую Гвардию(которую Фадеев переписывал несколько раз), преступная брехня про Чернобыль, кто основал Москву и когда?вообще не история , а сплошные фейкиИстория Украины...тоже много фейков, особенно о героическом сопротивлении ОУН/УПА с вермахтом (ни одного убитого, ни одного раненого)-партизанское движение(больше половины мемуаров Ковпака/Сабурова/Медведева-выдумки спустя 40 лет после событий)очень мало "мемуаров" написанных до 1960гг, в основном маршалы и генералы взялись за перо после 1965-1970(про 1941-43 90% неправды или полуправды)до 1990г в СССР умалчивали о 4.5млн пленных до сентября 1941г...число жертв во ВМВ до сих пор в диспутесегодня Украина находится в такой ситуации, когда неверный выбор может привести к полной потери государственности, однако вовсе не националисты в 2014г стали причиной вторжения агрессора (РФ) на нашу землю, с последующей оккупацией Крыма и Донбасса...переворот (или революция достоинства) стали только...Пуйло еще в далеком 2008г на самите Россия-НАТО в Бухаоресте сказал , что Украину мы вам не отдадим.и те, кто говорит, что никакой войны Украины и РФ нет-это либо провокаторы, либо жертвы кисилево-соловьевской пропаганды.к сожалению идет военный конфликт со стадиями обострения и продолжают ежедневно гибнуть наши защитники Родины , а также страдает от мин и снарядов мирное население.