все...я прекратил
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Додано: Нед 16 чер, 2019 15:55
все...я прекратил
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 16 чер, 2019 16:28
нет никакой своей правды-есть истина и анти-истина(фейк)...
людям(прогерссивным) свойственно менять свои взгляды под давлением фактов(истины), люто здесь никто не сперечается(факт)не нагнетайте сами
Истина - это цель, к которой устремлено познание, ибо, как справедливо писал Ф. Бекон, знание - сила, но лишь при том непременном условии, что оно истинно. Истина есть знание.
Аристотель предложил его решение, в основе которого лежит принцип корреспонденции: истина - это соответствие знания объекту, действительности.
Р. Декарт предложил свое решение: важнейший признак истинного знания - ясность. Для Платона и Гегеля истина выступает как согласие разума с самим собой, поскольку познание является с их точки зрения раскрытием духовной, разумной первоосновы мира.
Д. Беркли, а позднее Мах и Авенариус рассматривали истину как результат совпадения восприятий большинства.
Существует ряд форм истины: обыденная или житейская, научная истина, художественная истина и истина нравственная. В целом же форм истины почти столько, сколько видов занятий. Особое место среди них занимает научная истина, характеризующаяся рядом специфических признаков. 1) направленность на раскрытие сущности в отличие от обыденной истины. 2)системность, упорядоченность знания в ее рамках и обоснованность, доказательность знания. 3) повторяемость и общезначимость, интерсубъективность.
Главным признаком является ее объективность. Объективная истина - это такое содержание наших знаний, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Если наше знание - это субъективный образ объективного мира, то объективное в этом образе и есть объективная истина.
Вопрос о соотношении истины абсолютной и относительной выражает диалектику познания в его движении к истине, о чем уже шла речь выше, в движении от незнания к знанию, от знания менее полного к знанию более полному.
Итак, истина одна - она объективна, поскольку содержит знание, не зависящее ни от человека, ни от человечества, но она в то же время и относительна, т.к. не дает исчерпывающего знания об объекте. Заблуждение, - это такое содержание сознания, которое не соответствует реальности, но принимается за истинное.
Ложь - намеренное искажение действительного положения дел с целью обмануть кого-либо. Ложь нередко принимает облик дезинформации - подмены из корыстных целей достоверного недостоверным, истинного ложным.
Поиск надежного критерия идет в философии издавна. Рационалисты Декарт и Спиноза считали таким критерием ясность. Другой критерий: истинно то, что признается таковым большинством. Прагматический подход. Истинно то, что полезно.
Практика как критерий истины и абсолютна и относительна. Абсолютна, так как иного критерия в нашем распоряжении нет. Но этот критерий и относителен в силу ограниченности практики в каждый исторический период. Так, практика на протяжении столетий не могла опровергнуть тезис о неделимости атома. Но с развитием практики и познания этот тезис был опровергнут.
помню на лекции по философии доцент рассказал фрагмент из Библии:
когда Пилат спросил Иисуса: Что есть истина? (и типа, Иисус не знал ответа... тогда( в 1983г) никто из нас в руках не держал библию (у меня она появилась в 1988г -принес на судно священик в порту Леруик (Шотландия), помполит устроил скандал (как вы могли взять это в руки)
кстати, доцента потом ловило КГБ(за антисоветскую пропаганду студентам),
но он успешно свалил за бугор(перешел границу с Турцией в районе Батуми?)
истина — в Ветхом Завете определяется как путь Господа (Пс 24.10), дело рук Его (Пс 110.7), заповедь, откровение и закон Его (Пс 118.86,138,142). В Новом Завете истину явил Господь Иисус Христос (Ин 1.17; Еф 4.21). Необходимо отметить, что истинное, библейское понятие истины, самым радикальным из всех других понятий, отличается от мирского. Самым пренебрежительным образом об истине отозвался Пилат: а! «что есть истина?» (Ин 18.38). Вот слова Христа об истине: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину…» (Ин 8.31-32). Эти слова однозначно утверждают, что только человек в Боге познаёт истину, причём познаёт её без каких-либо стараний, автоматически, просто фактом соединения с Богом, Который есть Истина (Иер 10.10; Ин 14.6). Мир в своей гордости и самоуверенности перефразировал эти слова для себя так: «Познайте истину!». Это правило в точности совпадает с другим их правилом: «Нам не следует ждать милостей от природы, взять их у неё-наша задача». Для добывания истины человек трудится в поте лица (Быт 3.17-19), используя «научные методы» и свой гений, «дар» (не задумываясь, чей же «дар» он носит в себе). Всё добытое в итоге является небольшим количеством практических знаний. Эти знания можно сравнить с богатством богача из притчи о Лазаре (Лк 16.19-31), который со всем нажитым навсегда остался на том берегу. Духовный же постигает всё (1Кор 2.15).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:03
prodigy
Ну Вы и выдали трактат!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я поясню эту фразу.Ранее пояснял, повторюсь.Войну действительно начали националисты.Гражданскую войну в стране.Её обозвали АТО, чтобы прикрыть сущность несогласия отдельных территориальных сообществ с изменением уклада в стране и неконституционным способом этого.А уже потом в войну вмешался Путлер, воспользовавшись ситуацией и получивший от этого выгоду.Т е имелось ввиду , что вообще войну начали мы сами.И при подключению к ней России, воюем и с ней.Так надеюсь понятней.Я не пишу исторические очерки, чтобы быть очень точным.Далее, независимо от того, что тут и как пишет и какую т з имеет, твои слова с угрозами расправы должны были расцениваться как грубейшее нарушение правил форума.Мне было смешно их читать.Я работаю с гирей и бегаю по 6км каждое утро. При встрече я тебя размазал бы по асфальту как кусок дерьма, что тебе уже не пришлось бы ничего и было бы нечем собирать.Так что последний раз предупреждаю - фильтруй базар.Конечно перед обществом извиняюсь и оставляю свои претензии к стасу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:34
prodigy
Ты много сегодня написал.много интересного и полезного.С 60% написанного я согласен и доволен. что на наших страницах появились эти слова. чтобы др люди их прочли.Но несмотря на положительное, чувствуется попытка протолкнуть свои личные взгляды.А как ты знаешь, не все с ними согласны.Реакция по Оресту и твоя и Лада собственно та, на кот я рассчитывал.Я также как и все читаю его, но не принимаю как призыв к действию.Просто он добавляет мысли к размышлению.Т о ценность гораздо ниже , чем он о себе возомнил.тем более пренебрегая нашим сообществом.Я не выступаю прямо против него, но и заявляю ему, что держать его никто не умоляет, нет причин .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:40
Vitl Лайно ти по життю.
PS. А Стасу, найдіть мене на іншому ресурсі, Ви розумна людина, цікаво було б поспілкуватись в пргнозуванні курсу. бачу Ви покидька відразу відчули.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:41
Что у нас получается по курсу...Жаль, что вторник мы не можем дождаться для прогноза.Овгз и суммы сейчас играют важную роль.Остальные многие факторы всё таки включатся ближе, после выборов.Сложно прогнозировать. т к в последние дни мы наблюдаем резкие смены тренда.То вверх к 27 то вниз опять к пресловутому дну 26,40.Нет чёткого движения.И нбу своими действиями не подсказывает.Недавно было, что нбу достаточно дорого выкупал, что сложилось впечатление тренда вверх.Ан нет, очень быстро это перевернулось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:43
Перес де Куэльяр
Тут всем видно как покидькы друг друга видчули.Стас, этот покидько получил уже по зубьям и не раз.Васи ещё не хватает, вылазь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:54
я спробую освіжити пам"ять. Бачу, без хамства ти не можеш. Моя фраза виглядала ось так. І її причина.
- "Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией". - це був Вітл. Ще там було про томос у абсолютно антиукраїнському стилі + питання історії
моя відповідь дослівно - "Ви взагалі де були у 2014-му, коли "братья" вломились у Крим і на Донбас ??? Які, бл***, націоналісти війну розпочали ??? Скажіть це хлопцям з військового госпіталю МО, то будете збирати вибиті зуби поломаними руками"
Це збережена тоді переписка з кеша, бо суперечок було багато, де тут мої погрози?
- це було круто і в стилі 80-х. Це рівень інтелігента, козиряти гирями і погрожувати асфальтом.
А тепер скажи нам усім, шестикілометровий, чому не 7 або 10 ???
І пробіжи спочатку з розгрузкою + бронь на 20 кг зверху кілометрів 10 по пересічній місцевості, а потім погрожуй асфальтом.
Про решту спілкування і мої спроби конфлікт прибрати я мовчу. Ти забув, що говорив сам уже місяць тому. Тебе чомусь активізувало моє друге місце через місяць. Так болить чужий успіх і власний черговий неуспіх ??
Відверто, не хочу витрачати час. Тому вкотре пишу - залишайся у своєму світі і не лізь в чужий. Твоя інтелігентна поведінка закінчується одразу ж за межами власного "я". І навіть ті дописувачі, хто тебе знає давно, уже намагаються на гілці тебе заспокоїти. Ти хамиш усім, без розбору, хто не поділяє твою позицію. Тебе ж ніхто не зачіпає, зауваж. За півроку на форумі я цього не побачив жодного разу.
Моя історія - це окремо.
П.С. прошу у інших вибачення за офф-топ у свято. Причини конфлікту усі можуть побачити. Мені самому неприємно реагувати на Вітлові репліки, сповнені хамства. Для декого релігійні свята - пустий звук. Усіх з Трійцею.
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