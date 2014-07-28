Додано: Нед 16 чер, 2019 16:28

Alex2007 написав: хлопці, досить вже перетряхувати історію.

з цього нічого доброго не вийде.



У кожного своя правда, свій погляд на події, і це постійно переглядати і люто сперечатись немає ніякого сенсу.



хлопці, досить вже перетряхувати історію.з цього нічого доброго не вийде., свій погляд на події, і це постійно переглядати і люто сперечатись немає ніякого сенсу.

нет никакой своей правды-есть...людям(прогерссивным) свойственно менять свои взгляды под давлением фактов(истины), люто здесь никто не сперечается(факт)не нагнетайте самиИстина - это цель, к которой устремлено познание, ибо, как справедливо писал Ф. Бекон, знание - сила, но лишь при том непременном условии, что оно истинно. Истина есть знание.Аристотель предложил его решение, в основе которого лежит принцип корреспонденции: истина - это соответствие знания объекту, действительности.Р. Декарт предложил свое решение: важнейший признак истинного знания - ясность. Для Платона и Гегеля истина выступает как согласие разума с самим собой, поскольку познание является с их точки зрения раскрытием духовной, разумной первоосновы мира.Д. Беркли, а позднее Мах и Авенариус рассматривали истину как результат совпадения восприятий большинства.Существует ряд форм истины: обыденная или житейская, научная истина, художественная истина и истина нравственная. В целом же форм истины почти столько, сколько видов занятий. Особое место среди них занимает научная истина, характеризующаяся рядом специфических признаков. 1) направленность на раскрытие сущности в отличие от обыденной истины. 2)системность, упорядоченность знания в ее рамках и обоснованность, доказательность знания. 3) повторяемость и общезначимость, интерсубъективность.Главным признаком является ее объективность. Объективная истина - это такое содержание наших знаний, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Если наше знание - это субъективный образ объективного мира, то объективное в этом образе и есть объективная истина.Вопрос о соотношении истины абсолютной и относительной выражает диалектику познания в его движении к истине, о чем уже шла речь выше, в движении от незнания к знанию, от знания менее полного к знанию более полному.Итак, истина одна - она объективна, поскольку содержит знание, не зависящее ни от человека, ни от человечества, но она в то же время и относительна, т.к. не дает исчерпывающего знания об объекте. Заблуждение, - это такое содержание сознания, которое не соответствует реальности, но принимается за истинное.Ложь - намеренное искажение действительного положения дел с целью обмануть кого-либо. Ложь нередко принимает облик дезинформации - подмены из корыстных целей достоверного недостоверным, истинного ложным.Поиск надежного критерия идет в философии издавна. Рационалисты Декарт и Спиноза считали таким критерием ясность. Другой критерий: истинно то, что признается таковым большинством. Прагматический подход. Истинно то, что полезно.Практика как критерий истины и абсолютна и относительна. Абсолютна, так как иного критерия в нашем распоряжении нет. Но этот критерий и относителен в силу ограниченности практики в каждый исторический период. Так, практика на протяжении столетий не могла опровергнуть тезис о неделимости атома. Но с развитием практики и познания этот тезис был опровергнут.помню на лекции по философии доцент рассказал фрагмент из Библии:когда Пилат спросил Иисуса: Что есть истина? (и типа, Иисус не знал ответа... тогда( в 1983г) никто из нас в руках не держал библию (у меня она появилась в 1988г -принес на судно священик в порту Леруик (Шотландия), помполит устроил скандал (как вы могли взять это в руки)кстати, доцента потом ловило КГБ(за антисоветскую пропаганду студентам),но он успешно свалил за бугор(перешел границу с Турцией в районе Батуми?)истина — в Ветхом Завете определяется как путь Господа (Пс 24.10), дело рук Его (Пс 110.7), заповедь, откровение и закон Его (Пс 118.86,138,142). В Новом Завете истину явил Господь Иисус Христос (Ин 1.17; Еф 4.21). Необходимо отметить, что истинное, библейское понятие истины, самым радикальным из всех других понятий, отличается от мирского. Самым пренебрежительным образом об истине отозвался Пилат: а! «что есть истина?» (Ин 18.38). Вот слова Христа об истине: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину…» (Ин 8.31-32). Эти слова однозначно утверждают, что только человек в Боге познаёт истину, причём познаёт её без каких-либо стараний, автоматически, просто фактом соединения с Богом, Который есть Истина (Иер 10.10; Ин 14.6). Мир в своей гордости и самоуверенности перефразировал эти слова для себя так: «Познайте истину!». Это правило в точности совпадает с другим их правилом: «Нам не следует ждать милостей от природы, взять их у неё-наша задача». Для добывания истины человек трудится в поте лица (Быт 3.17-19), используя «научные методы» и свой гений, «дар» (не задумываясь, чей же «дар» он носит в себе). Всё добытое в итоге является небольшим количеством практических знаний. Эти знания можно сравнить с богатством богача из притчи о Лазаре (Лк 16.19-31), который со всем нажитым навсегда остался на том берегу. Духовный же постигает всё (1Кор 2.15).