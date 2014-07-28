Alex2007 написав:Vitl
Витл, остынь немного.
(есть же список Недругов в личном разделе)
Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время?
Что там твои источники говорят?
ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 млн переглядів.
Я, как самый толерантный форумчанин,
Стасу уже был дал положительный и утвердительный ответ на то. что он хотел.Нет же , он почувствовал поддержку подобного себе и поплыл дальше.Я не хочу с ними продолжать засорять нашу славную тему. оставляю их на съедение модераторам.В конце концов провокации и оскорбления от них.а 2 лимона людей раз читают нас и меня в т ч. значит. хотят этого и понимают то, что я пишу.и перед всеми извиняюсь.И всех сегодня с Троицей, с Днём медика, с Днём отца.
Судьба битка будет решаться на уровне 9600-9800.Или отскок вниз(коррекция глубиной вплоть до 6), или поход дальше 11-13-16...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.