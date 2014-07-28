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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1556155715581559
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:58

Vitl

Витл, остынь немного. :wink: (есть же список Недругов в личном разделе)

Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время? :mrgreen: Что там твои источники говорят?

ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 переглядів. :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 16 чер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10

Alex2007

Убери или млн или нули...

Фриз

Анекдот хорош, но заканчивается:
"... а лучше подождать здесь - сами прийдут"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10

  Alex2007 написав:Vitl

Витл, остынь немного. :wink: (есть же список Недругов в личном разделе)

Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время? :mrgreen: Что там твои источники говорят?

ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 млн переглядів. :D


Я, как самый толерантный форумчанин, :D Стасу уже был дал положительный и утвердительный ответ на то. что он хотел.Нет же , он почувствовал поддержку подобного себе и поплыл дальше.Я не хочу с ними продолжать засорять нашу славную тему. оставляю их на съедение модераторам.В конце концов провокации и оскорбления от них.а 2 лимона людей раз читают нас и меня в т ч. значит. хотят этого и понимают то, что я пишу.и перед всеми извиняюсь.И всех сегодня с Троицей, с Днём медика, с Днём отца. :!:
Судьба битка будет решаться на уровне 9600-9800.Или отскок вниз(коррекция глубиной вплоть до 6), или поход дальше 11-13-16...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1556155715581559
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