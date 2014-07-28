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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 16 чер, 2019 18:58
Vitl
Витл, остынь немного.
(есть же список Недругов в личном разделе)
Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время?
Что там твои источники говорят?
ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 переглядів.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 16 чер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10
Alex2007
Убери или млн или нули...
Фриз
Анекдот хорош, но заканчивается:
"... а лучше подождать здесь - сами прийдут"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10
Alex2007 написав:Vitl
Витл, остынь немного.
(есть же список Недругов в личном разделе)
Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время?
Что там твои источники говорят?
ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 млн переглядів.
Я, как самый толерантный форумчанин,
Стасу уже был дал положительный и утвердительный ответ на то. что он хотел.Нет же , он почувствовал поддержку подобного себе и поплыл дальше.Я не хочу с ними продолжать засорять нашу славную тему. оставляю их на съедение модераторам.В конце концов провокации и оскорбления от них.а 2 лимона людей раз читают нас и меня в т ч. значит. хотят этого и понимают то, что я пишу.и перед всеми извиняюсь.И всех сегодня с Троицей, с Днём медика, с Днём отца.
Судьба битка будет решаться на уровне 9600-9800.Или отскок вниз(коррекция глубиной вплоть до 6), или поход дальше 11-13-16...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 16 чер, 2019 21:29
Чесно, дуже здивований. Я не назвав жодного ніку, говорячи про компанію і підкреслював, що нікого не збираюся ображати і не хотів. Я просто мав на увазі, що колись тут були Снупік, Ексайт, Тихон, Кроп, ше кілька яскравих ніків, які зайшли на кілька місяців і пропали, але писали розумні і цікаві речі. Улан писав регулярно, а з його посадою і досвідом-знаннями було що почитати, Фріз писав щодня (зараз зосередився на іншому, нажаль), Очкарик також (з безпосереднім чуттям і інформацією від середнього бізнесу, пов’язаного з будівництвом, що також цінно) і тд. А зараз, погодьтеся, трохи по іншому. І відверто спірних думок щодо цін, пенсіонерів, зубожіння і тд, трохи забагато (в більшості пенсіонерів є діти-внуки, які допомагають). При декларованому тотальному зубожінні, ледь знайшов минулих вихідних місце в Карпатах, щоб відпочити з сімєю, і кількість наших в Туреччині і Єгипті росте… Але хтось сприйняв дуже близько до серця, значить щось муляє.
І настільки близько, що випорожнив весь жовчний.
Ну, то таке…
Пишучи про відпочинок, не казав, що на завжди і не чекав, що хтось щось буде просити, просто хотів звернути увагу, що відхилилися суттєво від головної мети, через яку і набрали 2 млн переглядів, адже про ціни і пенсіонерів є де почитати… Але хтось зрозумів, а хтось ні.
Тепер таки трохи про зачіплене не по темі. Вітл, якби не мій дідо і такі як він, то нас зараз би тут також годували лайном з лопат. І про події 40-50х минулого століття знаю не з книжок чи інтернету, а з розповідей учасників. А тут більшість казки переказує. Про Майдан 13-14 років писати також не хочу, бо весь ефір також в казках, щоб знати і говорити – там треба було бути. Чомусь ті хто був і має що сказати – мовчить, а журнашлюхи задовольняють хочучки певної частини населення (вкрай не патріотичної і галасливої).
Щодо війни теперішньої, те саме, там не все так просто і щоб розуміти – треба бути. Дивна річ, ті хто живе там на лінії фронту і в безпосередній близькості чітко розуміє хто що почав, а про твою, Вітл фігню, говорять ті, хто почував себе королями життя там в 13-тому, а зараз не бідує, продовжує розкішно жити (правда гірше трішки), але в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові і тд. Куди СБУ дивиться? Ще про початок війни, Вітл, якби не ті «націоналісти з Західної України», яких ти з гівном змішав, ти міг би жити в Дніпропетровській НР. Так, кістяк добробатів складали колишні афганці, специ-пенсіонерм, бійці приватних СБ Коломойського і інших, бандити, трохи найманців, але решта – патріоти з Західної, з Криму, з Києва, Дніпра і тд. Ну ок, в двох словах тим, хто зеленої уяви не має як все насправді, не поясниш. А розписувати…трохи небезпечно, мабуть.
Ну це дужеее коректно і м’яко…
Щодо оцінки моїх профільних старань, я ж тому і пишу, що припиню трохи, адже мене багато і все фігня, дам місце спецам, почитаю, повчуся…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:01
orest
так ты ж вроде сам писал, шо в армию недобор, где же патриоты
как я вижу, всеми способами народ пытается закосить, уезжает на работу в ту же россию, а твоя хвалёная нац элита из западных областей сам знаешь куда... не надо было ничего трогать, как в анекдоте про космонавта-молдованина, на смену яныку пришёл бы очередной пасечник, юля или тот же порох, только войны бы не было. а крым, так путину оч подфартило с поводом или помогли
кстати, в одессе тоже полно отдыхающих и ты опять же знаешь почему, но многие одесситы помнят за "майские праздники"...
а шо делать?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 09:23
чик написав:orest
так ты ж вроде сам писал, шо в армию недобор, где же патриоты
как я вижу, всеми способами народ пытается закосить, уезжает на работу в ту же россию, а твоя хвалёная нац элита из западных областей сам знаешь куда...
Зомбоящик каже, що на Черкащині,
яка пам'ятає гайдамаччину-коліївщину, і є батьківщиною Чорного Ворона,
роздали 18тисяч повісток, а з'явилась четвертина, з яких лише майже 20% придатні до служби.
Отже, на 100 чоловік - 25 патріотів (що досить близько корелюється з результатами виборів президента, чи не так). З цих 25 патріотів лише 5 здорових, інші хворі.
Підсумок, на 100 молодих чоловіків - 5 здорових патріотів, що готові захищати Черкащину. Інші 95 напевно відпочивають в Карпатах, Одесі, Туреччині. От така історична правда.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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