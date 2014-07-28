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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 16 чер, 2019 18:58
Vitl
Витл, остынь немного.
(есть же список Недругов в личном разделе)
Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время?
Что там твои источники говорят?
ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 переглядів.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 16 чер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10
Alex2007
Убери или млн или нули...
Фриз
Анекдот хорош, но заканчивается:
"... а лучше подождать здесь - сами прийдут"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Нед 16 чер, 2019 20:10
Alex2007 написав:Vitl
Витл, остынь немного.
(есть же список Недругов в личном разделе)
Лучше подскажи, когда подгорающий Биток отправят в холодильник на какое-то время?
Что там твои источники говорят?
ПС Кстати поздравляю: ми (ця гілка) здолали позначку 2 000 000 млн переглядів.
Я, как самый толерантный форумчанин,
Стасу уже был дал положительный и утвердительный ответ на то. что он хотел.Нет же , он почувствовал поддержку подобного себе и поплыл дальше.Я не хочу с ними продолжать засорять нашу славную тему. оставляю их на съедение модераторам.В конце концов провокации и оскорбления от них.а 2 лимона людей раз читают нас и меня в т ч. значит. хотят этого и понимают то, что я пишу.и перед всеми извиняюсь.И всех сегодня с Троицей, с Днём медика, с Днём отца.
Судьба битка будет решаться на уровне 9600-9800.Или отскок вниз(коррекция глубиной вплоть до 6), или поход дальше 11-13-16...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 16 чер, 2019 21:29
Чесно, дуже здивований. Я не назвав жодного ніку, говорячи про компанію і підкреслював, що нікого не збираюся ображати і не хотів. Я просто мав на увазі, що колись тут були Снупік, Ексайт, Тихон, Кроп, ше кілька яскравих ніків, які зайшли на кілька місяців і пропали, але писали розумні і цікаві речі. Улан писав регулярно, а з його посадою і досвідом-знаннями було що почитати, Фріз писав щодня (зараз зосередився на іншому, нажаль), Очкарик також (з безпосереднім чуттям і інформацією від середнього бізнесу, пов’язаного з будівництвом, що також цінно) і тд. А зараз, погодьтеся, трохи по іншому. І відверто спірних думок щодо цін, пенсіонерів, зубожіння і тд, трохи забагато (в більшості пенсіонерів є діти-внуки, які допомагають). При декларованому тотальному зубожінні, ледь знайшов минулих вихідних місце в Карпатах, щоб відпочити з сімєю, і кількість наших в Туреччині і Єгипті росте… Але хтось сприйняв дуже близько до серця, значить щось муляє.
І настільки близько, що випорожнив весь жовчний.
Ну, то таке…
Пишучи про відпочинок, не казав, що на завжди і не чекав, що хтось щось буде просити, просто хотів звернути увагу, що відхилилися суттєво від головної мети, через яку і набрали 2 млн переглядів, адже про ціни і пенсіонерів є де почитати… Але хтось зрозумів, а хтось ні.
Тепер таки трохи про зачіплене не по темі. Вітл, якби не мій дідо і такі як він, то нас зараз би тут також годували лайном з лопат. І про події 40-50х минулого століття знаю не з книжок чи інтернету, а з розповідей учасників. А тут більшість казки переказує. Про Майдан 13-14 років писати також не хочу, бо весь ефір також в казках, щоб знати і говорити – там треба було бути. Чомусь ті хто був і має що сказати – мовчить, а журнашлюхи задовольняють хочучки певної частини населення (вкрай не патріотичної і галасливої).
Щодо війни теперішньої, те саме, там не все так просто і щоб розуміти – треба бути. Дивна річ, ті хто живе там на лінії фронту і в безпосередній близькості чітко розуміє хто що почав, а про твою, Вітл фігню, говорять ті, хто почував себе королями життя там в 13-тому, а зараз не бідує, продовжує розкішно жити (правда гірше трішки), але в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові і тд. Куди СБУ дивиться? Ще про початок війни, Вітл, якби не ті «націоналісти з Західної України», яких ти з гівном змішав, ти міг би жити в Дніпропетровській НР. Так, кістяк добробатів складали колишні афганці, специ-пенсіонерм, бійці приватних СБ Коломойського і інших, бандити, трохи найманців, але решта – патріоти з Західної, з Криму, з Києва, Дніпра і тд. Ну ок, в двох словах тим, хто зеленої уяви не має як все насправді, не поясниш. А розписувати…трохи небезпечно, мабуть.
Ну це дужеее коректно і м’яко…
Щодо оцінки моїх профільних старань, я ж тому і пишу, що припиню трохи, адже мене багато і все фігня, дам місце спецам, почитаю, повчуся…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:01
orest
так ты ж вроде сам писал, шо в армию недобор, где же патриоты
как я вижу, всеми способами народ пытается закосить, уезжает на работу в ту же россию, а твоя хвалёная нац элита из западных областей сам знаешь куда... не надо было ничего трогать, как в анекдоте про космонавта-молдованина, на смену яныку пришёл бы очередной пасечник, юля или тот же порох, только войны бы не было. а крым, так путину оч подфартило с поводом или помогли
кстати, в одессе тоже полно отдыхающих и ты опять же знаешь почему, но многие одесситы помнят за "майские праздники"...
а шо делать?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 09:23
чик написав:orest
так ты ж вроде сам писал, шо в армию недобор, где же патриоты
как я вижу, всеми способами народ пытается закосить, уезжает на работу в ту же россию, а твоя хвалёная нац элита из западных областей сам знаешь куда...
Зомбоящик каже, що на Черкащині,
яка пам'ятає гайдамаччину-коліївщину, і є батьківщиною Чорного Ворона,
роздали 18тисяч повісток, а з'явилась четвертина, з яких лише майже 20% придатні до служби.
Отже, на 100 чоловік - 25 патріотів (що досить близько корелюється з результатами виборів президента, чи не так). З цих 25 патріотів лише 5 здорових, інші хворі.
Підсумок, на 100 молодих чоловіків - 5 здорових патріотів, що готові захищати Черкащину. Інші 95 напевно відпочивають в Карпатах, Одесі, Туреччині. От така історична правда.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:50
чик написав:orest
так ты ж вроде сам писал, шо в армию недобор, где же патриоты
как я вижу, всеми способами народ пытается закосить, уезжает на работу в ту же россию, а твоя хвалёная нац элита из западных областей сам знаешь куда... не надо было ничего трогать, как в анекдоте про космонавта-молдованина, на смену яныку пришёл бы очередной пасечник, юля или тот же порох, только войны бы не было. а крым, так путину оч подфартило с поводом или помогли
кстати, в одессе тоже полно отдыхающих и ты опять же знаешь почему, но многие одесситы помнят за "майские праздники"...
историю назад не отмотаешь...если бы не 2014 еще бы лет 30 не смогли бы порвать дружбу с мышебратьями(я просто "забыл навеки" всех родственников
из Москвы/Калуги , а также "ватных" одесситов-друзей и родичей)
30% ваты будет помнить и дом профсоюзов и георгиевскую ленту...
Одесса- это вата ватная
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:58
orest
всё что ты накнопал полная лажа.ничего толкового. какие то облака.тут ничего не попишешь. ты сам писал шо трошки националист.видимо уменьшал. на самом деле не трошки.этим всё сказано.вас не переделаешь.просто мы с новым президентом поставим вас на место.это коротко, без подробностей.процесс уже начался и будет всё так как должно.а лично тебе реальные замечания - в конкурсе ты пасёшь задних, поэтому ссылаешься на занятость.полез в трамвай. там от сомика получил лупсяков. вернулся сюда.тут лоханулся унизив сообщество и опять получил по заслугам.лучше всё таки ступай за плюсиками и мендальками в иное место.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:02
prodigy написав:
историю назад не отмотаешь...если бы не 2014 еще бы лет 30 не смогли бы порвать дружбу с мышебратьями(я просто "забыл навеки" всех родственниковиз Москвы/Калуги , а также "ватных" одесситов-друзей и родичей)30% ваты будет помнить и дом профсоюзов и георгиевскую ленту...Одесса- это вата ватная
а зачем было рвать дружбу.ты хвалишься . что забыл...а не кажется ли что это неправильно.никогда не задумывался, что там точно такие же люди как и мы.Они точно так же хотят мира и против войны.А Пу и По нам и им сказали. что тут и там убивают русских и украинцев, так идите и убивайте дальше.И кто от этого выиграет.Мы с новым президентом прекратим это безмозглое действо, установим мир.и те кто против будут скулить сильно, но сбу на них найдётся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:07
prodigy написав:
30% ваты будет помнить и дом профсоюзов
т е то. что сожгли невинных людей тебя не муляет.стас угрозы с расправами пишет.не кажется ребята. что это имеет название - фашизм.быстро вы докатились до этого.мы с новым президентом будем с корнями фашистов вырывать с нашей земли и выбрасывать на помойку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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