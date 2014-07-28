Додано: Нед 16 чер, 2019 21:29

Чесно, дуже здивований. Я не назвав жодного ніку, говорячи про компанію і підкреслював, що нікого не збираюся ображати і не хотів. Я просто мав на увазі, що колись тут були Снупік, Ексайт, Тихон, Кроп, ше кілька яскравих ніків, які зайшли на кілька місяців і пропали, але писали розумні і цікаві речі. Улан писав регулярно, а з його посадою і досвідом-знаннями було що почитати, Фріз писав щодня (зараз зосередився на іншому, нажаль), Очкарик також (з безпосереднім чуттям і інформацією від середнього бізнесу, пов’язаного з будівництвом, що також цінно) і тд. А зараз, погодьтеся, трохи по іншому. І відверто спірних думок щодо цін, пенсіонерів, зубожіння і тд, трохи забагато (в більшості пенсіонерів є діти-внуки, які допомагають). При декларованому тотальному зубожінні, ледь знайшов минулих вихідних місце в Карпатах, щоб відпочити з сімєю, і кількість наших в Туреччині і Єгипті росте… Але хтось сприйняв дуже близько до серця, значить щось муляє.І настільки близько, що випорожнив весь жовчний.Ну, то таке…Пишучи про відпочинок, не казав, що на завжди і не чекав, що хтось щось буде просити, просто хотів звернути увагу, що відхилилися суттєво від головної мети, через яку і набрали 2 млн переглядів, адже про ціни і пенсіонерів є де почитати… Але хтось зрозумів, а хтось ні.Тепер таки трохи про зачіплене не по темі. Вітл, якби не мій дідо і такі як він, то нас зараз би тут також годували лайном з лопат. І про події 40-50х минулого століття знаю не з книжок чи інтернету, а з розповідей учасників. А тут більшість казки переказує. Про Майдан 13-14 років писати також не хочу, бо весь ефір також в казках, щоб знати і говорити – там треба було бути. Чомусь ті хто був і має що сказати – мовчить, а журнашлюхи задовольняють хочучки певної частини населення (вкрай не патріотичної і галасливої).Щодо війни теперішньої, те саме, там не все так просто і щоб розуміти – треба бути. Дивна річ, ті хто живе там на лінії фронту і в безпосередній близькості чітко розуміє хто що почав, а про твою, Вітл фігню, говорять ті, хто почував себе королями життя там в 13-тому, а зараз не бідує, продовжує розкішно жити (правда гірше трішки), але в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові і тд. Куди СБУ дивиться? Ще про початок війни, Вітл, якби не ті «націоналісти з Західної України», яких ти з гівном змішав, ти міг би жити в Дніпропетровській НР. Так, кістяк добробатів складали колишні афганці, специ-пенсіонерм, бійці приватних СБ Коломойського і інших, бандити, трохи найманців, але решта – патріоти з Західної, з Криму, з Києва, Дніпра і тд. Ну ок, в двох словах тим, хто зеленої уяви не має як все насправді, не поясниш. А розписувати…трохи небезпечно, мабуть.Ну це дужеее коректно і м’яко…Щодо оцінки моїх профільних старань, я ж тому і пишу, що припиню трохи, адже мене багато і все фігня, дам місце спецам, почитаю, повчуся…