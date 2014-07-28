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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10
не вижу предпосылок. чтобы сильно что то изменилось к 30 му июня.Кроме того что будет воскресенье, это нужно учесть.Прогноз 26,80.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
до чего же пришибленное. навешало на всех ярлыков и уже идет с корнями вырывать.
себя бы лучше вырвало так как злоба и желчь так и прет что аж захлебывается.
Додано: Пон 17 чер, 2019 12:38
Re: ВИТЛ: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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