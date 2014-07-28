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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1557155815591560
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10

не вижу предпосылок. чтобы сильно что то изменилось к 30 му июня.Кроме того что будет воскресенье, это нужно учесть.Прогноз 26,80.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

до чего же пришибленное. навешало на всех ярлыков и уже идет с корнями вырывать.
себя бы лучше вырвало так как злоба и желчь так и прет что аж захлебывается.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:38

Re: ВИТЛ: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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