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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1558155915601561>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10

не вижу предпосылок. чтобы сильно что то изменилось к 30 му июня.Кроме того что будет воскресенье, это нужно учесть.Прогноз 26,80.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

до чего же пришибленное. навешало на всех ярлыков и уже идет с корнями вырывать.
себя бы лучше вырвало так как злоба и желчь так и прет что аж захлебывается.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:38

Re: ВИТЛ: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07

  Vitl написав:
  prodigy написав:30% ваты будет помнить и дом профсоюзов


т е то. что сожгли невинных людей тебя не муляет.стас угрозы с расправами пишет.не кажется ребята. что это имеет название - фашизм.быстро вы докатились до этого.мы с новым президентом будем с корнями фашистов вырывать с нашей земли и выбрасывать на помойку.


не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.

такие же сторонники русского мира(нелюди) убили школьника Степана Чубенко
https://censor.net.ua/resonance/387669/ ... yyi_geroyi

так что не надо тут присоединять себя к президенту или к СБУ (смешно выглядишь)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:16

  Vitl написав:
  prodigy написав:историю назад не отмотаешь...если бы не 2014 еще бы лет 30 не смогли бы порвать дружбу с мышебратьями(я просто "забыл навеки" всех родственниковиз Москвы/Калуги , а также "ватных" одесситов-друзей и родичей)30% ваты будет помнить и дом профсоюзов и георгиевскую ленту...Одесса- это вата ватная


а зачем было рвать дружбу.ты хвалишься . что забыл...а не кажется ли что это неправильно.никогда не задумывался, что там точно такие же люди как и мы.Они точно так же хотят мира и против войны.А Пу и По нам и им сказали. что тут и там убивают русских и украинцев, так идите и убивайте дальше.И кто от этого выиграет.Мы с новым президентом прекратим это безмозглое действо, установим мир.и те кто против будут скулить сильно, но сбу на них найдётся.


никакого мира им не надо...они реально зомби (в Украине бандеровцы убивают
русских???) предлагали бежать всей семьей и прятаться от бандеровцев в москве)))


зачем было рвать дружбу? да таких друзей за ... и в музей
и родню туда же...хотя один из них воевал в Афгане (был ранен), но тоже ничего не понял

ты точно ничего не прекратишь...президент возможно, но скорей всего нет

нет у него механизмов для прекращения военного конфликта, кроме:

1) безоговорочной капитуляции перед Пу(федерализация Донбасса и тд по пунктам Минских договоренностей)
2)смена курс страны на восток(НАТО нет, ЕС нет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17

dlt
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 чер, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:32

  prodigy написав:не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.


те кто погиб на Куликовом поле никого не убивали, потому что они не присутствовали на Греческой, при упорном исследовании нашли только одного человека, который присутствовал в обоих местах, да и крайне нелепо говорить, что кого-то убивала 60-летняя тётка или совсем юная девочка, а те провокаторы, что стреляли на Греческой благополучно рассосались в неизвестном направлении и сейчас в розыске

произошло обычное массовое убийство, возможно подготовленное, возможно непреднамеренное, прокуратура не удосужилась за пять лет расследовать это дело

этот день официальный день траура в Одессе
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:34

  Vitl написав:orest
всё что ты накнопал полная лажа.ничего толкового. какие то облака.тут ничего не попишешь. ты сам писал шо трошки националист.видимо уменьшал. на самом деле не трошки.этим всё сказано.вас не переделаешь.просто мы с новым президентом поставим вас на место.это коротко, без подробностей.процесс уже начался и будет всё так как должно.а лично тебе реальные замечания - в конкурсе ты пасёшь задних, поэтому ссылаешься на занятость.полез в трамвай. там от сомика получил лупсяков. вернулся сюда.тут лоханулся унизив сообщество и опять получил по заслугам.лучше всё таки ступай за плюсиками и мендальками в иное место.



толерантный форумчанин, где же твоя толерантность?
пытаешься ударить Ореста в пах?
Сомика вспомнил, ты еще Переса с сирым вспомни...

нашел чем Ореста унизить (crazy Сомиком), я просто удивляюсь с твоей толерантности

а по поводу прогноза укорять-это вообще смешно
ценность наших прогнозов-просто общение(вполне мирное)

давай накати еще на меня...мне все-равно, может тебе легче станет?

не считаю Ореста националистом...нигде это не проявлялось

или высказывать патриотические мысли уже позорно на ветке(где большинство ватное), ну тогда и переименуйте ветку в "Прогноз курса доллара от ватников"

Фейслесс, прошу не считать, что мы ругаемся и тд...
я абсолютно не враждебен, никакой аргессии ( :lol: :) )

ребята-ватники, не упустите шанс на мир...только одна полит сила сможет воплотить ваши чаяния (не уверен, что она сможет пройти в украинский парламент, если нет...тогда в думу РФ)
https://censor.net.ua/news/3130982/rabi ... _spiska_na

ватный восток и юго-восток с вами- "осколки партии регионов и друзья путина"

по курсу: продолжаю держать гривну на коротких депозитах

самому интересно во что это мне станет :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:42

  freeze написав:
  prodigy написав:не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.


те кто погиб на Куликовом поле никого не убивали, потому что они не присутствовали на Греческой, при упорном исследовании нашли только одного человека, который присутствовал в обоих местах, да и крайне нелепо говорить, что кого-то убивала 60-летняя тётка или совсем юная девочка, а те провокаторы, что стреляли на Греческой благополучно рассосались в неизвестном направлении и сейчас в розыске

произошло обычное массовое убийство, возможно подготовленное, возможно непреднамеренное, прокуратура не удосужилась за пять лет расследовать это дело

этот день официальный день траура в Одессе


в Доме Профсоюзов произошла трагедия из-за умышленного попустительства властей (пророссийских на тот момент)...ничего не напоминает?
провокация на финской границе,или Цхинвал?
после такого жерствоприношения должно было вспышнуть восстание в Одессе (оружие уже было готово с Принестровья)
по человечески, семьи потеряли близких, но пусть так, чем ОНР
к тому же у них у всех было время (около 30 минут)просто разойтись по домам...
абсолютно не оправдываю тех, кто кидал коктели к ДП...
это даже не стечение абстоятельств, а преступное попустительство со стороны властей (пожарные, милиция, СБУ и тд)

не надо делать из Одессы символ поклонения "русскому миру"
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 чер, 2019 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:50

  prodigy написав:официаьный день траура по погибшим патриотам, а ДП -это траур ваты


Основная проблема топтания Украины на одном месте в экономики и развитии последние годы, что агрессивные хунвейбины начали навязывать внутреннюю агрессию в стране, деля людей на арийцев и ватников, глуповатый Порошенко даже полностью облажался в рекламе - или я или Путин.
Основной массе людей такая тупость настолько надоела, что все делители людей на арийцев и ватников со свистом улетели из власти, просто с феерическим свистом.

Стратегия Зеленского была супер правильной и выигрышной, надо объединять страну, я знаю многих людей, которые ранее голосовали за регионалов, а из-за этого предвыборного слогана проголосовали за Зеленского.

Рад, что сторонники Порошенко неспособны сделать ни малейшего вывода из пролёта, значит им место на маргинальном злобном краю политической палитры.
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