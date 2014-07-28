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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10
не вижу предпосылок. чтобы сильно что то изменилось к 30 му июня.Кроме того что будет воскресенье, это нужно учесть.Прогноз 26,80.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
до чего же пришибленное. навешало на всех ярлыков и уже идет с корнями вырывать.
себя бы лучше вырвало так как злоба и желчь так и прет что аж захлебывается.
Додано: Пон 17 чер, 2019 12:38
Re: ВИТЛ: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.
такие же сторонники русского мира(нелюди) убили школьника Степана Чубенко
так что не надо тут присоединять себя к президенту или к СБУ (смешно выглядишь)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:16
никакого мира им не надо...они реально зомби (в Украине бандеровцы убивают
русских???) предлагали бежать всей семьей и прятаться от бандеровцев в москве)))
зачем было рвать дружбу? да таких друзей за ... и в музей
и родню туда же...хотя один из них воевал в Афгане (был ранен), но тоже ничего не понял
ты точно ничего не прекратишь...президент возможно, но скорей всего нет
нет у него механизмов для прекращения военного конфликта, кроме:
1) безоговорочной капитуляции перед Пу(федерализация Донбасса и тд по пунктам Минских договоренностей)
2)смена курс страны на восток(НАТО нет, ЕС нет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17
dlt
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 чер, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:32
те кто погиб на Куликовом поле никого не убивали, потому что они не присутствовали на Греческой, при упорном исследовании нашли только одного человека, который присутствовал в обоих местах, да и крайне нелепо говорить, что кого-то убивала 60-летняя тётка или совсем юная девочка, а те провокаторы, что стреляли на Греческой благополучно рассосались в неизвестном направлении и сейчас в розыске
произошло обычное массовое убийство, возможно подготовленное, возможно непреднамеренное, прокуратура не удосужилась за пять лет расследовать это дело
этот день официальный день траура в Одессе
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:34
толерантный форумчанин, где же твоя толерантность?
пытаешься ударить Ореста в пах?
Сомика вспомнил, ты еще Переса с сирым вспомни...
нашел чем Ореста унизить (crazy Сомиком), я просто удивляюсь с твоей толерантности
а по поводу прогноза укорять-это вообще смешно
ценность наших прогнозов-просто общение(вполне мирное)
давай накати еще на меня...мне все-равно, может тебе легче станет?
не считаю Ореста националистом...нигде это не проявлялось
или высказывать патриотические мысли уже позорно на ветке(где большинство ватное), ну тогда и переименуйте ветку в "Прогноз курса доллара от ватников"
Фейслесс, прошу не считать, что мы ругаемся и тд...
я абсолютно не враждебен, никакой аргессии ( )
ребята-ватники, не упустите шанс на мир...только одна полит сила сможет воплотить ваши чаяния (не уверен, что она сможет пройти в украинский парламент, если нет...тогда в думу РФ)
ватный восток и юго-восток с вами- "осколки партии регионов и друзья путина"
по курсу: продолжаю держать гривну на коротких депозитах
самому интересно во что это мне станет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:42
в Доме Профсоюзов произошла трагедия из-за умышленного попустительства властей (пророссийских на тот момент)...ничего не напоминает?
провокация на финской границе,или Цхинвал?
после такого жерствоприношения должно было вспышнуть восстание в Одессе (оружие уже было готово с Принестровья)
по человечески, семьи потеряли близких, но пусть так, чем ОНР
к тому же у них у всех было время (около 30 минут)просто разойтись по домам...
абсолютно не оправдываю тех, кто кидал коктели к ДП...
это даже не стечение абстоятельств, а преступное попустительство со стороны властей (пожарные, милиция, СБУ и тд)
не надо делать из Одессы символ поклонения "русскому миру"
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 чер, 2019 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:50
Основная проблема топтания Украины на одном месте в экономики и развитии последние годы, что агрессивные хунвейбины начали навязывать внутреннюю агрессию в стране, деля людей на арийцев и ватников, глуповатый Порошенко даже полностью облажался в рекламе - или я или Путин.
Основной массе людей такая тупость настолько надоела, что все делители людей на арийцев и ватников со свистом улетели из власти, просто с феерическим свистом.
Стратегия Зеленского была супер правильной и выигрышной, надо объединять страну, я знаю многих людей, которые ранее голосовали за регионалов, а из-за этого предвыборного слогана проголосовали за Зеленского.
Рад, что сторонники Порошенко неспособны сделать ни малейшего вывода из пролёта, значит им место на маргинальном злобном краю политической палитры.
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