freeze
не надо делать из ДП место поклонения русскому миру...
мне пофиг судьба Порошенко(как и ПР)
просто посмотрите, что на новых выборах осколки ПР наберут в Одессе хороший процент
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Додано: Пон 17 чер, 2019 14:03
freeze
не надо делать из ДП место поклонения русскому миру...
мне пофиг судьба Порошенко(как и ПР)
просто посмотрите, что на новых выборах осколки ПР наберут в Одессе хороший процент
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:09
prodigy
горящих людей выпрыгивающих из окон на земле добивали дрынами (полно было видео в инете), та пусть буду ватником-сепаром, хоть чёртом лысым назови, чем таким зверем - патриотом, просто нет слов, но я запомнил...
а шо делать?
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