Додано: Пон 17 чер, 2019 14:03

freeze



не надо делать из ДП место поклонения русскому миру...



мне пофиг судьба Порошенко(как и ПР)



просто посмотрите, что на новых выборах осколки ПР наберут в Одессе хороший процент

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.