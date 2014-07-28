Додано: Пон 17 чер, 2019 14:31

prodigy написав: Vitl написав: prodigy написав: 30% ваты будет помнить и дом профсоюзов 30% ваты будет помнить и дом профсоюзов



т е то. что сожгли невинных людей тебя не муляет.стас угрозы с расправами пишет.не кажется ребята. что это имеет название - фашизм.быстро вы докатились до этого.мы с новым президентом будем с корнями фашистов вырывать с нашей земли и выбрасывать на помойку. т е то. что сожгли невинных людей тебя не муляет.стас угрозы с расправами пишет.не кажется ребята. что это имеет название - фашизм.быстро вы докатились до этого.мы с новым президентом будем с корнями фашистов вырывать с нашей земли и выбрасывать на помойку.



не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.



такие же сторонники русского мира(нелюди) убили школьника Степана Чубенко

https://censor.net.ua/resonance/387669/ ... yyi_geroyi



так что не надо тут присоединять себя к президенту или к СБУ (смешно выглядишь) не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.такие же сторонники русского мира(нелюди) убили школьника Степана Чубенкотак что не надо тут присоединять себя к президенту или к СБУ (смешно выглядишь)

А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.

Возможно и не невинные. Но вряд ли именно те, кот. "первыми начали" или убили школьника. Но всё это уже было ещё не гражданской войной, но гражданским столкновением и играло на руку Путину, сильно помогло развёртыванию событий на Донбассе.А то, чтописал о добробатах, конечно, справедливо, но прошу вспомнить, что захваты отделов милиции с постановкой милиции на колени и принуждением просить прощения (не очень понятно за что. За исполнение служебных обязанностей?), с захватом оружия и приходами к прокурорам и пр. с автоматом (популярные видео с Сашком Белым) началось не на Донбассе, а на западе. Так что тутправ, когда пишет, что войну начали националисты. И "якби не ті «націоналісти з Західної України»" могло бы и вопроса не возникнуть о всяких ЛНР, ДНР, ХНР и пр.Всё это послужило хорошим примером: "Им можно, а нам нельзя?". И сильно деморализовало милицию, она уже просто боялась "выступить против "народа". Всем этим хорошо воспользовались на Донбассе.И вопрос лично к Вам,. Вам чем-то сильно мешали более-менее нормальные отношения с РФ до 2014? Вам сильно надо было "порвать дружбу с мышебратьями"? Считаете, что надо с таким сильным соседом (во всяком случае, в военном отношении) бить горшки и находиться постоянно в состоянии войны?А вообще, напрасно здесь начали обсуждать эти вопросы. Ни к чему хорошему это не приведёт. Есть ветка "Полит. дискуссии". Желающие - туда.На удивление, затронул эту тему. Совершенно напрасно.С большим интересом почитал бы то, о чём уже писал"у:Очень надеюсь, что он всё же найдёт время и напишет.