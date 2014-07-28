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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1558155915601561
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:03

freeze

не надо делать из ДП место поклонения русскому миру...

мне пофиг судьба Порошенко(как и ПР)

просто посмотрите, что на новых выборах осколки ПР наберут в Одессе хороший процент
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:09

prodigy
горящих людей выпрыгивающих из окон на земле добивали дрынами (полно было видео в инете), та пусть буду ватником-сепаром, хоть чёртом лысым назови, чем таким зверем - патриотом, просто нет слов, но я запомнил...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:31

  prodigy написав:
  Vitl написав:
  prodigy написав:30% ваты будет помнить и дом профсоюзов


т е то. что сожгли невинных людей тебя не муляет.стас угрозы с расправами пишет.не кажется ребята. что это имеет название - фашизм.быстро вы докатились до этого.мы с новым президентом будем с корнями фашистов вырывать с нашей земли и выбрасывать на помойку.


не перекручивай...они не невинные овечки, а первыми начали убивать украинцев на Дерибассовской и возле Гамбринуса.

такие же сторонники русского мира(нелюди) убили школьника Степана Чубенко
https://censor.net.ua/resonance/387669/ ... yyi_geroyi

так что не надо тут присоединять себя к президенту или к СБУ (смешно выглядишь)

Возможно и не невинные. Но вряд ли именно те, кот. "первыми начали" или убили школьника. Но всё это уже было ещё не гражданской войной, но гражданским столкновением и играло на руку Путину, сильно помогло развёртыванию событий на Донбассе.
А то, что Orest писал о добробатах, конечно, справедливо, но прошу вспомнить, что захваты отделов милиции с постановкой милиции на колени и принуждением просить прощения (не очень понятно за что. За исполнение служебных обязанностей?), с захватом оружия и приходами к прокурорам и пр. с автоматом (популярные видео с Сашком Белым) началось не на Донбассе, а на западе. Так что тут Vitl прав, когда пишет, что войну начали националисты. И "якби не ті «націоналісти з Західної України»" могло бы и вопроса не возникнуть о всяких ЛНР, ДНР, ХНР и пр.
Всё это послужило хорошим примером: "Им можно, а нам нельзя? :shock: ". И сильно деморализовало милицию, она уже просто боялась "выступить против "народа". Всем этим хорошо воспользовались на Донбассе.
И вопрос лично к Вам, prodigy. Вам чем-то сильно мешали более-менее нормальные отношения с РФ до 2014? Вам сильно надо было "порвать дружбу с мышебратьями"? Считаете, что надо с таким сильным соседом (во всяком случае, в военном отношении) бить горшки и находиться постоянно в состоянии войны?

А вообще, напрасно здесь начали обсуждать эти вопросы. Ни к чему хорошему это не приведёт. Есть ветка "Полит. дискуссии". Желающие - туда.
На удивление, затронул эту тему Orest. Совершенно напрасно.
С большим интересом почитал бы то, о чём уже писал Orest"у:
А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.

Очень надеюсь, что он всё же найдёт время и напишет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 чер, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:45

  prodigy написав:.......
или высказывать патриотические мысли уже позорно на ветке(где большинство ватное), ну тогда и переименуйте ветку в "Прогноз курса доллара от ватников"

Это Вы напрасно.
Уже как-то писал, за такую терминологию пора банить.

ватный восток и юго-восток с вами- "осколки партии регионов и друзья путина"

Так что, будем разделять Украину и дальше? Сколько будет частей? 2? 3? Или как в "Слуге народа"?
Кто останется в "неватной" Украине?

по курсу: продолжаю держать гривну на коротких депозитах
самому интересно во что это мне станет :mrgreen:

Думаю, ещё месяц вполне можно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,65 на 30 июня. Наличка смотрит вниз, на межбанке НБУ спасает от чрезмерного укрепления, каждый день открывается снижением, но после интервенций выравнивается. Возможно компенсация НДС под конец месяца немного задерет кривую.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:10

По курсу.
Не вижу никаких оснований для существенных движений в ближайшие 2 недели и даже месяц, если не будет каких-то совсем уж экстремальных полит. событий. Но ничего такого не ожидаю.
Угадывать телодвижения НБУ и Минфина возможным не представляется. Они , конечно, могут устроить ударную компенсацию НДС в конце месяца или нечто ещё в таком же духе, но это не предсказуемо.
Поэтому у меня ожидания по диапазону остались те же - viewtopic.php?p=4678930#p4678930. Правда, в начале месяца на один день выскочили на 20 коп. выше, но то таке.
Прогноз оставлю тот же - 26,55 - в целях подтверждения "стабильности". :)
Хотя, как и в прошлый раз, ожидаю копеек на 10 выше.
Тем более 26,65 Игорь уже забил. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:12

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
или высказывать патриотические мысли уже позорно на ветке(где большинство ватное), ну тогда и переименуйте ветку в "Прогноз курса доллара от ватников"

Это Вы напрасно.
Уже как-то писал, за такую терминологию пора банить.



виноват...приношу свои извинения всем, товарищи :wink:

прошу меня забанить на 3 дня (гауптвахты)



Орест ни в чем не виноват...в общем всем напекло голову (мне точно)
прошу Faceless офф-топ потереть
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:16

  чик написав:prodigy
горящих людей выпрыгивающих из окон на земле добивали дрынами (полно было видео в инете), та пусть буду ватником-сепаром, хоть чёртом лысым назови, чем таким зверем - патриотом, просто нет слов, но я запомнил...


я пересмотрел больше 20 часов тех видео(жутко)

были кто добивали(дед один злобный)...
а были кто лестницы подносил и спасал

про зверя это ты кому?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:27

prodigy

:)

P.s. Про зверя, как я понял, - о тех, кто добивал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:32

  ЛАД написав:Возможно и не невинные. Но вряд ли именно те, кот. "первыми начали" или убили школьника. Но всё это уже было ещё не гражданской войной, но гражданским столкновением и играло на руку Путину, сильно помогло развёртыванию событий на Донбассе.
А то, что Orest писал о добробатах, конечно, справедливо, но прошу вспомнить, что захваты отделов милиции с постановкой милиции на колени и принуждением просить прощения (не очень понятно за что. За исполнение служебных обязанностей?), с захватом оружия и приходами к прокурорам и пр. с автоматом (популярные видео с Сашком Белым) началось не на Донбассе, а на западе. Так что тут Vitl прав, когда пишет, что войну начали националисты. И "якби не ті «націоналісти з Західної України»" могло бы и вопроса не возникнуть о всяких ЛНР, ДНР, ХНР и пр.
Всё это послужило хорошим примером: "Им можно, а нам нельзя? :shock: ". И сильно деморализовало милицию, она уже просто боялась "выступить против "народа". Всем этим хорошо воспользовались на Донбассе.
И вопрос лично к Вам, prodigy. Вам чем-то сильно мешали более-менее нормальные отношения с РФ до 2014? Вам сильно надо было "порвать дружбу с мышебратьями"? Считаете, что надо с таким сильным соседом (во всяком случае, в военном отношении) бить горшки и находиться постоянно в состоянии войны?

А вообще, напрасно здесь начали обсуждать эти вопросы. Ни к чему хорошему это не приведёт. Есть ветка "Полит. дискуссии". Желающие - туда.
На удивление, затронул эту тему Orest. Совершенно напрасно.
С большим интересом почитал бы то, о чём уже писал Orest"у:
А вот "майбутнє і шляхи" вопрос интересный и актуальный. Вы, к сожалению, мало высказывались об этом. Или я прозевал. Было бы интересно прочитать.

Очень надеюсь, что он всё же найдёт время и напишет.


прошу не путать бандитов (Сашка Билого) с патриотами...
вернее, даже среди бандитов бывают "типа патриоты"

согласен с вами(мы это в личке обсуждали 5 лет назад) про захват зданий СБУ/милиции/прокуратуры(кстати милиция Луганска помогала штурмовать здание СБУ на стороне сепаров и вообще там было половину СБУ Луганска агенты ФСБ
https://112.ua/interview/sbu-v-luganske ... 80888.html

http://argumentua.com/stati/professiona ... luzhby-lnr
)

ответ: план захвата страны был таков(все было по плану)
только в Вашингтоне (или еще где) не учли(или наоборот учли)-контр-действия Путина

чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)

как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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