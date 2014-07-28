RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1559156015611562
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:48

  prodigy написав:................
чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)

как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)

Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"."
По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства.
И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13429
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 3878 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:16

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13429
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 3878 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:18

  ЛАД написав:
  prodigy написав:................
чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)

как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)

Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"."
По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства.
И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.


лет 25 назад я прочитал одну мудрую еврейскую книгу (которая была написано около 180лет до н.э):Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

вот такие простые истины :

1 Кто прикасается к смоле, тот очернится,
и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему.
2 Не поднимай тяжести свыше твоей силы,
и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя.


и много чего еще

12 Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся,
и тем более он будет приглашать тебя.
13 Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя,
и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе.
14 Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе,
и не верь слишком многим словам его;
ибо долгим разговором он будет искушать тебя
и, как бы шутя, изведывать тебя.

16 Будь осторожен и весьма внимателен,
ибо ты ходишь с падением твоим.

может кто-то тоже читал...если нет? настоятельно рекомендую

https://www.bible-center.ru/ru/bibletex ... /1:1-23:37
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2296 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:34

prodigy
Спасибо за ссылку! Вероятно, интересно. Будет время, постараюсь прочесть.
В Вашей цитате я бы подчеркнул 13 и 16 пп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13429
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 3878 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.50 на 30-е
Mayag
 
Повідомлень: 50
З нами з: 09.01.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1559156015611562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8689
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5405
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12562)
17.06.2019 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron