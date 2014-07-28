prodigy написав:................ чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)
как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)
Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"." По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства. И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
prodigy написав:................ чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)
как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)
Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"." По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства. И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.
лет 25 назад я прочитал одну мудрую еврейскую книгу (которая была написано около 180лет до н.э):Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
вот такие простые истины :
1 Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. 2 Не поднимай тяжести свыше твоей силы, и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя.
и много чего еще
12 Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя. 13 Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. 14 Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, и не верь слишком многим словам его; ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя.
16 Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением твоим.
может кто-то тоже читал...если нет? настоятельно рекомендую