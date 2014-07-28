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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1558155915601561>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,65 на 30 июня. Наличка смотрит вниз, на межбанке НБУ спасает от чрезмерного укрепления, каждый день открывается снижением, но после интервенций выравнивается. Возможно компенсация НДС под конец месяца немного задерет кривую.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:10

По курсу.
Не вижу никаких оснований для существенных движений в ближайшие 2 недели и даже месяц, если не будет каких-то совсем уж экстремальных полит. событий. Но ничего такого не ожидаю.
Угадывать телодвижения НБУ и Минфина возможным не представляется. Они , конечно, могут устроить ударную компенсацию НДС в конце месяца или нечто ещё в таком же духе, но это не предсказуемо.
Поэтому у меня ожидания по диапазону остались те же - viewtopic.php?p=4678930#p4678930. Правда, в начале месяца на один день выскочили на 20 коп. выше, но то таке.
Прогноз оставлю тот же - 26,55 - в целях подтверждения "стабильности". :)
Хотя, как и в прошлый раз, ожидаю копеек на 10 выше.
Тем более 26,65 Игорь уже забил. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:12

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
или высказывать патриотические мысли уже позорно на ветке(где большинство ватное), ну тогда и переименуйте ветку в "Прогноз курса доллара от ватников"

Это Вы напрасно.
Уже как-то писал, за такую терминологию пора банить.



виноват...приношу свои извинения всем, товарищи :wink:

прошу меня забанить на 3 дня (гауптвахты)



Орест ни в чем не виноват...в общем всем напекло голову (мне точно)
прошу Faceless офф-топ потереть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:27

prodigy

:)

P.s. Про зверя, как я понял, - о тех, кто добивал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:48

  prodigy написав:................
чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)

как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)

Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"."
По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства.
И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:16

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:18

  ЛАД написав:
  prodigy написав:................
чем мешала "дружба" с РФ, а тем что не было никакой дружбы(это дружба льва и коня)

как нет её между РФ и Белоруссью (талант Батьки позволяет Белорусси не умереть в объятиях дружественной РФ)

Лучше такая плохая "дружба", чем самая хорошая война, даже "гибридная"."
По крайней мере, не было погибших и раненых. Не надо было кучу средств тратить на вооружение и, соответственно, не было повода для "патриотического" воровства.
И не было массы других проблем, в результате которых сегодня, действительно, не очень понятно, как закончить войну.


лет 25 назад я прочитал одну мудрую еврейскую книгу (которая была написано около 180лет до н.э):Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

вот такие простые истины :

1 Кто прикасается к смоле, тот очернится,
и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему.
2 Не поднимай тяжести свыше твоей силы,
и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя.


и много чего еще

12 Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся,
и тем более он будет приглашать тебя.
13 Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя,
и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе.
14 Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе,
и не верь слишком многим словам его;
ибо долгим разговором он будет искушать тебя
и, как бы шутя, изведывать тебя.

16 Будь осторожен и весьма внимателен,
ибо ты ходишь с падением твоим.

может кто-то тоже читал...если нет? настоятельно рекомендую

https://www.bible-center.ru/ru/bibletex ... /1:1-23:37
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:34

prodigy
Спасибо за ссылку! Вероятно, интересно. Будет время, постараюсь прочесть.
В Вашей цитате я бы подчеркнул 13 и 16 пп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.50 на 30-е
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:49

  Очкарик написав:Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...

Улан создавал тему, советуясь и пригласив меня сюда первого.С тех пор я поддерживаю тему до последнего дня.Она стала популярной, несмотря на все негаразды.Не хочу хвастаться, но ни один из вас не вложил столько в тему, как я.При этом приоритетом для меня всегда был мир.Но от разборок я не прячусь, т к нечисти тут хватает и она заслуживает отпор.Я называю вещи своими именами и отношусь ко всем как они заслуживают.Я не претендую на название, награды и подобные регалии.Мне достаточно того, что я доношу правду людям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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