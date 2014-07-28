То, что непрофильно, пропускайте.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 18:09
Для всех от меня подарок.Не путайте с биткоином.Обратите внимание на базовую психологическую информацию.Это супер, я стараюсь по возможности именно так и делать.И вижу как мне проигрывают противники.Поэтому я всегда сильнее и выше.
То, что непрофильно, пропускайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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