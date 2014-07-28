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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1557155815591560
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:49

  Очкарик написав:Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...

Улан создавал тему, советуясь и пригласив меня сюда первого.С тех пор я поддерживаю тему до последнего дня.Она стала популярной, несмотря на все негаразды.Не хочу хвастаться, но ни один из вас не вложил столько в тему, как я.При этом приоритетом для меня всегда был мир.Но от разборок я не прячусь, т к нечисти тут хватает и она заслуживает отпор.Я называю вещи своими именами и отношусь ко всем как они заслуживают.Я не претендую на название, награды и подобные регалии.Мне достаточно того, что я доношу правду людям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:09

Для всех от меня подарок.Не путайте с биткоином.Обратите внимание на базовую психологическую информацию.Это супер, я стараюсь по возможности именно так и делать.И вижу как мне проигрывают противники.Поэтому я всегда сильнее и выше.
https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZO ... ploademail
То, что непрофильно, пропускайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Раз уж не пошло у меня с прогнозами во втором квартале - не буду портить тренд :)
Делаем предположение, что особо падать уже не будем, а особо расти пока не на чем и не сезон, потому ожидаю еще возможное проседание курса в ближайшую неделю, и очень вялый рост после, итого на конец месяца - 26,48
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:13

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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:03

  Vitl написав:Для всех от меня подарок.Не путайте с биткоином.Обратите внимание на базовую психологическую информацию.Это супер, я стараюсь по возможности именно так и делать.И вижу как мне проигрывают противники.Поэтому я всегда сильнее и выше.
https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZO ... ploademail
То, что непрофильно, пропускайте.



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