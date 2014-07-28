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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1558155915601561
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:26

Вчера-позавчера тут много чего написали.
Ну что ж, у людей иногда возникает желание поговорить и на другие темы, а не только писать цифры прогноза курса.
Разговор состоялся вполне нормальный, без особой ругани.

Да, Vitl высказался в адрес stas_rst неспровоцировано (в данный момент).
Но и stas_rst в ответ написал в 10-кратном размере. В результате Vitl"а забанили на 3 суток, наказание stas_rst = 0. Это как?
Аналогичные, явно не пропорциональные баны регулярно наблюдаются на "Полит. дискуссиях".

Вечером появился Faceless и слегка почистил форум. Отмечу - довольно разумно, удалил только несколько постов с личными оскорблениями.
Но утром вышла Ирина и почистила заново - "решительно и бескомпромиссно". Вырезала практически всё, кроме постов prodigy.
Я вполне уважительно отношусь к форумчанину prodigy, но вчера он высказал, скажем мягко, достаточно спорные взгляды. В некоторых моментах, явно неверные.
В конце он извинился.
Но Ирина почему-то удалили даже его собственное извинение, не говоря о всех возражениях. Удалены все возражения. Остался единственный пост Alex2007 viewtopic.php?p=4687438#p4687438. Видимо, не досмотрела.
Удалили даже "Балладу о детстве" Высоцкого! Чем она мешала?
Или Вы считаете, как и Вятрович, что Высоцкий "певец росс. империализма"?
Я понимаю, что Вам идейно ближе "Стрічка за стрічкою набої подавай", но это Ваше глубоко личное дело. В качестве модератора стоит соблюдать хотя бы минимальную видимость нейтралитета.
Господа модераторы, Вы должны понимать, что интерес и авторитет форума определяется серьёзностью форумчан. Если Вы хотите превратить форум в аналог корра или цензора, то могу Вас поздравить - мы идём к этому очень быстро.
Уровень посетителей заметно снижается от года к году.
Не хочу сказать, что в этом виновата исключительно модерация, но огромная доля вины всё же на ней.
Ирину к модерации допускать нельзя категорически.

Понимаю, что меня после такого поста могут надолго забанить. Но, простите, надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 1558155915601561
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Модератори: Ірина_, Модератор

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