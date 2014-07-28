Очкарик написав:Пора переименовать ветку, перед Уланом стыдно...
Улан создавал тему, советуясь и пригласив меня сюда первого.С тех пор я поддерживаю тему до последнего дня.Она стала популярной, несмотря на все негаразды.Не хочу хвастаться, но ни один из вас не вложил столько в тему, как я.При этом приоритетом для меня всегда был мир.Но от разборок я не прячусь, т к нечисти тут хватает и она заслуживает отпор.Я называю вещи своими именами и отношусь ко всем как они заслуживают.Я не претендую на название, награды и подобные регалии.Мне достаточно того, что я доношу правду людям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Для всех от меня подарок.Не путайте с биткоином.Обратите внимание на базовую психологическую информацию.Это супер, я стараюсь по возможности именно так и делать.И вижу как мне проигрывают противники.Поэтому я всегда сильнее и выше. https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZO ... ploademail То, что непрофильно, пропускайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Раз уж не пошло у меня с прогнозами во втором квартале - не буду портить тренд Делаем предположение, что особо падать уже не будем, а особо расти пока не на чем и не сезон, потому ожидаю еще возможное проседание курса в ближайшую неделю, и очень вялый рост после, итого на конец месяца - 26,48
Vitl написав:Для всех от меня подарок.Не путайте с биткоином.Обратите внимание на базовую психологическую информацию.Это супер, я стараюсь по возможности именно так и делать.И вижу как мне проигрывают противники.Поэтому я всегда сильнее и выше. https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZO ... ploademail То, что непрофильно, пропускайте.
подписан давно на канал Геннадия М (дядька толковый)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.