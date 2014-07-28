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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:04
обязательную продажу валютной выручки отменили, думай те
Ut sementem feceris, ita et metes
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